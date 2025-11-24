Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. EP

La violencia vicaria se ceba con más de 1.400 niños

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó junto a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, la campaña institucional 'La búsqueda del tesoro', con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

R. M.

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:30

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado junto a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, la campaña institucional ' ... La búsqueda del tesoro', con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este martes. El objetivo de este año es concienciar a la sociedad sobre la violencia vicaria como una forma extrema de violencia de género y sensibilizar sobre su devastador impacto.

