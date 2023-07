El violador de una menor en Igualada también será juzgado por intento de asesinato

B. R. C., el joven boliviano acusado de haber violado salvajemente a una menor en Igualada, en la noche de Halloween de 2021, será juzgado por agresión sexual e intento de asesinato. El juez que instruye el caso, en un juzgado de Igualada, le ha comunicado este jueves los delitos por los que está procesado. Ha comparecido este jueves por la mañana en el juzgado, a donde ha sido trasladado desde la prisión, donde fue ingresado de manera provisional en abril de 2022. El brutal ataque contra la chica, que entonces tenía 16 años, se produjo el 1 de noviembre de 2021. Presuntamente, la violó de una forma tan violenta que casi la mata. Es por ello, que el juez ha decidido que se siente en el banquillo por los delitos de agresión sexual e intento de asesinato. Ante el juez, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar.

El juez ha atendido la petición de la defensa de la víctima, que pidió prisión para el presunto autor, por un delito de agresión sexual y además penas por un delito de tentativa de asesinato, al entender que los golpes que recibió la víctima «estaban orientados a terminar con su vida» y no al sometimiento para agredirla sexualmente. Según el juez, existen indicios contundentes que acreditan que este joven agredió sexualmente a la chica de 16 años «brutalmente» y que si no la hubieran encontrado habría muerto. Los «indicios racionales de criminalidad no derivan de meras sospechas o presunciones», sino de «medios probatorios lícitos», apuntó el juez durante la investigación. Cámaras, seguimiento de su teléfono, pruebas de ADN y ropa de la víctima encontrada en casa del supuesto agresor son algunas de las pruebas concluyentes.

La chica fue atacada y violada a través de penetraciones vaginales y anales y también con objetos y recibió un fuerte golpe en la cabeza, que la tuvo en la UCI dos meses. Estuvo a punto de morir como consecuencia del golpe en la cabeza. Tras violarla, la dejó tirada en el suelo, medio desnuda y en un lugar muy frío. El juez cree que si no la llega a encontrar un camionero, habría muerto. El abogado del Ayuntamiento de Igualada, que ejerce de acusación particular, ha declarado este jueves que los hechos fueron de «una violencia desenfrenada« y que «nunca había visto nada igual». La investigación duró cinco meses hasta su arresto.

La víctima ha perdido la audición en un oido. No recuerda nada de aquella noche, ni de los diez días siguientes, según declaró en su día ante el juez. Después de salir de una discoteca de madrugada donde celebraba Halloween con sus amigos, fue asaltada y violada por un chico. «Me encantaría decir que está muy bien, pero es imposible que se recupere de una agresión como ésta», señaló el abogado de la víctima. Está en tratamiento psiquiátrico y psicológico y va «poco a poco». «Es muy difícil que se recupere plenamente y no tenga secuelas», aseguró. El presunto violador ya había agredido sexualmente a su hermana de 7 años y a dos exnovias.