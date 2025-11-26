Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca

De madrugada, a la salida de una discoteca del centro de Valencia, oculto entre las sombras siguiendo a su presa, hasta tener a solas a ... su víctima en la estación de metro de Bailén. Así actuó un presunto violador detenido este pasado lunes por la Policía Nacional tras ser identificado gracias a las cámaras de seguridad –que grabaron la agresión sexual– y ser posteriormente reconocido fotográficamente por la víctima.

La mujer, de 35 años, trató de resistirse y le dio varios mordiscos a su agresor para que parara, pero el ahora arrestado siguió haciendo uso de la fuerza, tirándola al suelo y obligándole a hacerle una felación hasta llegar a eyacular. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo la golpea y la deja tirada cuando culmina su agresión sexual.

Además de ejercer violencia, el presunto agresor, un argentino de 42 años, se habría aprovechado del estado en el que se encontraba su víctima, visiblemente afectada por el consumo de alcohol.

Los hechos ocurrieron a las cinco de la madrugada del pasado 10 de noviembre cuando la víctima se marchó hacia la parada de metro tras salir de una discoteca de Valencia donde había estado con una amiga. Aunque en ese momento no era consciente de que la seguían –de hecho se encontraba bastante afectada por el alcohol– en la estación la abordó un hombre con el que habían coincidido esa noche en el local de ocio.

En su denuncia la víctima asegura que no conocía a su agresor y que apenas había estado hablando con su amiga esa noche. Al parecer, el ahora arrestado, que cuenta con antecedentes, se percató de su estado al verla salir de la discoteca y decidió seguirla hasta la parada de metro.

Una vez allí presuntamente le comienza a realizar tocamientos por encima de la ropa. La víctima le dice que pare pero éste hace caso omiso. Así, en las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad –y que han permitido su identificación– se ve cómo éste la golpea y la mujer cae al suelo. Tras esto la obliga a hacerle una felación, y aunque la mujer se resiste, el presunto violador logra su propósito.

Reconocimiento fotográfico

Tras interponer la pertinente denuncia, los investigadores de la UFAM de la Policía Nacional se hicieron cargo de las pesquisas para identificar y detener al agresor. Finalmente, y después de que la víctima también lo reconozca sin género de dudas en el reconocimiento fotográfico, los agentes procedieron a su detención por un delito de agresión sexual con penetración.

Según ha podido saber este periódico, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y también se ha negado a que se le tomen muestras de ADN para cotejarlo con los restos biológicos que se tomaron tras la violación.