Veranos de 4 meses

Este sábado 20 de junio a las 23.44 horas comienza el verano. Durará 93 días y 15 horas, hasta el próximo 22 de septiembre, y en estos tres meses largos tendremos dos eclipses: un eclipse anular de Sol (21 de junio) que no será visible desde España y un eclipse penumbral de Luna (5 de julio) que sí. La información es la oficial, la recogida en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pero si le preguntamos a los meteorólogos, ‘corrigen’ las fechas: «Nuestros veranos ya no son de tres meses, sino de cuatro», lanza Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). ¿Cómo? ¿Un mes más de playa y de terrazas por la tarde? Suena sugerente, pero no es una buena noticia, sino la evidencia de las consecuencias del cambio climático. «En los últimos cuarenta años el verano ha adelantado su inicio 7 días y se ha alargado otros 3 por década. Esto hace una media de un día ‘más’ de verano al año, unos cuarenta desde finales de los años 80. De hecho, este año podemos afirmar, meteorológicamente hablando, que el estío no empieza hoy, sino que en lugares como Sevilla, Córdoba y Badajoz se inició el pasado 20 de mayo. Y mas todavía se adelantó, hasta el 10 de mayo, en el año 2012», hace memoria Del Campo.

Lo sabe con esa precisión porque el alargamiento de la campaña estival lo tienen cuantificado en Aemet con datos. «El climatólogo César Rodríguez Ballesteros ideó un sistema para comprobarlo. Anotó la temperatura desde 1981 a 2010 correspondiente a las fechas entre el 18 y el 24 de junio (inicio del verano) y el 18 y el 24 de septiembre (fin de la estación) y sacó el promedio. Luego ha ido comprobando, año a año, en qué momento esa media se superaba por primera vez durante siete días seguidos. Estableció siete días porque si son menos se pueden considerar episodios puntuales de calor mientras que si se mantiene una semana hablamos de tiempo estable».

Este año ese umbral de siete días de calor se superó el 20 de mayo, cuando faltaba un mes para que diera inicio el verano oficial. «Hemos tenido el mayo más cálido desde 1965. De hecho, el récord de temperatura en lo que llevamos de 2020 se registró el 23 de mayo: 38,5 grados en la estación automática de Aemet en Doñana (Huelva)».

Casi 44 grados

Sin embargo, estamos teniendo «un junio fresco». Como los junios de hace cincuenta o sesenta años, vaya. «Junio y septiembre han sido, tradicionalmente, meses de transición en los que no se solía llegar a temperaturas muy altas. Pero hoy esa transición (el entretiempo, que se dice) se hace en mayo y octubre, y junio se ha convertido en época de canícula. En septiembre se nota menos, aunque hace cuatro años hubo una ola de calor».

Seguro que nos acordamos más de la que hace tres años, a mediados de junio, incendió medio Portugal. «En este década ha habido dos momentos excepcionales en lo que se refiere a olas de calor. Una fue esa de 2017, que empezó el 13 de junio y acabó el 21; y la otra fue la del año pasado, más corta (del 26 de junio al 1 de julio) pero más intensa, ya que se alcanzaron 43,9 grados en Quinto de Ebro (Zaragoza) y Girona el 28 de junio. La estación del parque del Retiro, en Madrid, que lleva allí un siglo, marcó 40,7 grados. Y en un pueblito del sur de Francia el termómetro se disparó hasta los 45,9, la temperatura más alta en la historia del país», enumera Del Campo. Para que nos hagamos una idea de lo «exagerados» que fueron esos 40 y tantos grados en el mes de junio y en el norte de España, un dato: las temperaturas máximas en esas zonas y para esas fechas alcanzan, en promedio, entre 27 y 32ºC, es decir entre diez y quince grados menos.

En todo caso, la excepcionalidad de estas dos olas no fue tanto su duración e intensidad, que también, sino la fecha temprana en la que se produjeron: junio. «Hasta mediados del siglo pasado olas de calor intensas en el mes de junio podía suceder una cada cien años. En la actualidad, la probabilidad de que eso ocurra ha aumentado diez veces y cabe esperar una por década». En esta (década) ya hemos tenido dos... Unos sofocos puntuales, intensos y peligrosos que elevan la temperatura planetaria, que se calienta «por razones naturales y por efecto del cambio climático».