Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas se protegen de la lluvia en Barcelona. Efe

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y advierte de posibles «crecidas súbitas importantes» en barrancos y cauces este domingo y el presidente Illa pide «precaución»

J. A. G.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:11

El verano de 2025 se está despidiendo con precipitaciones tormentosas en forma de granizo y lluvias torrenciales en buena parte del noreste peninsular, una situación ... que está provocando cortes de carretera en Cataluña y retrasos en los vuelos del aeropuerto de El Prat.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 Ale García y su revés al sufrimiento
  4. 4 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  5. 5 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  6. 6 Muere un hombre atropellado por su tractor en una zona rural de Pájara
  7. 7 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  8. 8 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  9. 9 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  10. 10 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana