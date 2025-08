Verano «catastrófico» con 209 bañistas ahogados, la peor cifra en una década

Una niña de tres años murió ahogada este martes en la piscina de un chalé en Málaga. Tan solo un día antes, el cuerpo sin ... vida de un hombre de 87 años fue rescatado del mar en Puerto de Sóller (Mallorca). Desde el domingo, en la playa de Los Muertos de Almería, los equipos de emergencias buscan por tercer día consecutivo a un bañista de 27 años que fue visto por última vez intentando regresar a la orilla sin éxito, arrastrado por el fuerte oleaje.

Estos son los tres últimos casos de ahogamientos registrados en un mes de agosto que, sin haber cumplido su primera semana, ya apuntala la elevada cifra de víctimas de playas, piscinas y ríos que está registrando este año 2025. Tanto desde que comenzó el año como, específicamente, en los meses de mayo, junio y julio, esto es, el inicio del verano.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) es la entidad pública oficial que realiza el seguimiento de estos hechos desde 2015. Y en los últimos diez años dicen no haber cuantificado tantos casos de personas ahogadas como en estos meses de verano, que califican de «catastrófico».

Son un total de 209 bañistas de distintas edades los que han perdido la vida ahogados, únicamente en lo que llevamos de verano e incluyendo mayo. Julio, coincidiendo con la mayor afluencia de ciudadanos de vacaciones, ha sido el peor mes del presente año: con 92 víctimas. Esto convierte a este en el cuarto peor julio desde que se recogen datos, esto es, la última década.

La cifra global del ejercicio también bate récords. Son 303 personas, excluyendo los casos citados del inicio de este mes de agosto, la cantidad más alta vista en los primeros siete meses del año desde que se monitorizan los ahogamientos en España.

Solo se salvan Extremadura y Ceuta

Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma con mayor número de fallecimientos acumulados, con 52 muertes, seguida por Canarias y Comunidad Valenciana, con 39 cada una, Cataluña (36) y Galicia (34). Solo en el mes de julio, la Comunidad Valenciana registró 22 muertes, un dato que la sitúa en cabeza en el pasado mes tras Andalucía y Cataluña, ambas con 13 fallecimientos. Tan solo Extremadura y Ceuta no registran por el momento ninguna muerte por esta causa.

A pesar de que los casos de menores que perecen ahogados en piscinas públicas y privadas son más sonados, la playa y las condiciones duras del mar siguen siendo el escenario principal –prácticamente la mitad de los casos– de los ahogamientos en nuestro país. Además, como dato muy relevante, destacado por el presidente de la RFESS, Samuel Gómez Mayor, de los 92 ahogamientos registrados, en 45 casos no había un servicio de vigilancia activo en el momento del incidente, mientras que en 33 no procedía disponer de dicho personal por las características del entorno. En 14 accidentes sí se contaba con la presencia de socorristas operativos.

«Nos encontramos ante un verano catastrófico, que confirma que el agua no entiende de vacaciones», lamenta el portavoz de la citada agrupación profesional, quien encabeza una intensa campaña para reivindicar el papel del personal de salvamento titulado en zonas de baño. «Necesitamos actuar de forma inmediata y ampliar la presencia de socorristas formados más allá de la temporada alta y proteger también los entornos naturales de interior».

Esta última reivindicación está más que justificada por los datos: el 40% de estas dramáticas pérdidas se produjo en ríos este año. Playas no urbanas, ríos, pantanos o embalses son lugares que no suelen contar con personal de vigilancia e intervención en emergencias. Para los profesionales del ramo esto no pone más que en evidencia la necesidad «urgente» de estar en estos lugares donde «el riesgo es alto y las medidas de seguridad, inexistentes».

El perfil de las víctimas de las zonas de baño, por otro lado, no ha cambiado. Siguen siendo mayoría los hombres adultos que superan los 45 años –especialmente los que tienen de 65 a 75– y de nacionalidad española.

Preocupación por los niños

No obstante, los responsables de la Federación de Salvamento quieren llamar la atención sobre una realidad detectada este «verano negro». «Se da un preocupante repunte entre menores de edad, con 9 niños fallecidos en julio y 11 en junio, con un acumulado anual de 23», alerta Gómez Mayor, quien recuerda la importancia de la prevención.

La formación de los pequeños, insiste, debe empezar «a edades tempranas, mediante programas de formación escolar sobre seguridad acuática que les permita identificar riesgos, respetar normas básicas en el agua y saber actuar ante emergencias».