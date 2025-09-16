Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 16 de septiembre de 2025
Bañistas se refrescan en una piscina. Efe

Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

Ha superado en 0,1ºC al estío de 2022, que hasta ahora era el más cálido desde el comienzo de la serie histórica, en 1961

J. A. G.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:33

El verano de 2025 se ha convertido ya en el más caluroso desde que hay registros en España (1961) con una temperatura media en la ... península 2,1 grados superior al promedio de referencia (el periodo comprendido entre 1991 y 2020), según ha avanzado este lunes en redes sociales la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen,

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  5. 5 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  6. 6 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  7. 7 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  8. 8 El bono infantil ha llegado a 1.492 escolares de 25 escuelas municipales y 60 privadas
  9. 9 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  10. 10 Recuperan el cadáver de un hombre entre kilos de basura en un garaje de Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros