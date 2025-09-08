Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de septiembre de 2025
Castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca).

Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Otras dos fortalezas se venden en Guadalajara y Toledo por cantidades que oscilan entre 450.000 y 3 millones de euros

J. M. L.

Cuenca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:57

Vivir en un castillo medieval puede estar al alcance de quien disponga de 50.000 euros. Aunque -es necesario aclararlo- también requiere de una restauración ... para hacerlo habitable. Se trata del castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca), un pequeño pueblo de la comarca de La Manchuela con apenas 60 vecinos censados. Sus propietarios lo han puesto a la venta a través de una inmobiliaria por el precio de 50.000 euros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  3. 3

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  4. 4 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  5. 5 Las Dominicas de Guía celebra su centenario: «Nos enseñaban valores y respeto»
  6. 6 Sin definición no hay estilo que valga
  7. 7 El legado olvidado de Celestino Ramírez, el último salinero de La Isleta
  8. 8 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  9. 9 Graciliano Medina: Con el virus de la alegría
  10. 10 Un depósito regará la reforestación de los altos de Arguineguín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros