Vanessa Abreu, con trastorno alimentario, critica que no hay centros especializados en Canarias

La joven Vanessa Abreu, quien estuvo en huelga de hambre a la espera de ser trasladada a un centro especializado en Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) en la Península para recuperarse de un trastorno de alimentación, ha dicho este lunes que de los más de 40 centros especializados que hay en España ninguno está en Canarias.

Vanessa Abreu, que tiene 24 años, padece un trastorno de la conducta alimentaria desde que tiene 12, y antes de reunirse con el diputado del común, Rafael Yanes, ha declarado que comenzó la huelga con la finalidad de exigir un centro especializado en trastornos de la conducta alimentaria en las islas.

La joven lleva en tratamiento desde 2012, y su traslado fue solicitado desde el 23 de marzo de 2022 debido a la cronificación del trastorno.

La huelga de hambre la comenzó el 30 de marzo y la concluyó el 6 de abril, pero asegura que «no tiene ningún problema en retomarla si esta situación no da resultados». «Han hecho falta seis ingresos y que haga una huelga de hambre para que me presten atención», sentencia.

Vanessa Abreu ha denunciado las carencias del sistema sanitario canario respecto al tratamiento a las personas enfermas con TCA: «En la Península los centros se responsabilizan de los pacientes dándoles terapia durante todo el día e intercalando actividades para su recuperación, pero en Canarias te meten en Psiquiatría General con otras patologías y solo permiten dos TCA por planta».

Añade que la falta de vigilancia impide una recuperación efectiva porque en su caso «entró en un ingreso con 43 kilos y salió con 39».

Rafael Yanes ha dicho que «desde que tuvieron conocimiento de la situación se pusieron en contacto con Vanessa», y el diputado del común se reunió con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, para preguntar por la situación de estos pacientes.

«Me confirmó que tan solo hay dos unidades, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, pero ningún centro de internamiento», añadió.

El diputado del común afirmó que tomarán en cuenta la queja de Vanessa Abreu y se pondrán en contacto con la Consejería de Sanidad para averiguar si se plantea «la creación de un centro de internamiento» y, en tal caso, «en qué plazos pretenden llevarlo a efectos».