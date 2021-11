Urgencias del Insular protestó en la calle por la «dramática situación» del servicio

Al grito de «todos somos Urgencias» decenas de profesionales y usuarios denunciaron hoy a las puertas del Hospital Insular la «dramática situación» actual del servicio de Urgencias del centro hospitalario, una problemática que trasciende a nuestro servicio, aunque paradójicamente, Urgencias es el servicio más afectado en esta problemática«. La deficiente gestión a lo largo de los últimos años no ha permitido arreglar una situación que no es nueva, pero que en la pandemia ha empeorado drásticamente, denunciaron durante la lectura de una carta en la que enumeran las carencias que arrastran hace años y que la deficiente gestión de la adminsitración sanitaria -gerencia hospitalaria y Consejería de Sanidad- «no ha permitido arreglar una situación que no es nueva, pero que en la pandemia ha empeorado drásticamente».

La situación en Urgencias es «sólo la punta del iceberg, ya que la problemática afecta a todo el hospital. La saturación del Hospital Insular genera un colapso en Urgencias que sufrimos todos los días los integrantes de la plantilla del servicio: médicos, enfermeros , auxiliares, celadores, administrativos, etc«,leyeron

«Hemos llegado a nuestro límite y no queremos ser cómplices de esta situación. Avisamos de que la seguridad clínica de los pacientes puede verse gravemente comprometida«, señalan en el escrito que le hicieron llegar a su compañeros y en el que e les pedía el apoyo y la participación en la protesta de esta mañana. »Las carencias de personal y los problemas estructurales que tienen que afrontar a diario para atender al incremento de demanda asistencial de una población que tiene derecho a ser atendido en condiciones dignas, mientras que la admnisitración sanitaria solo ha tomado decisiones para parchear un espacio ganado a otros servicios e inclsuso utilizando pasillos de paso para ampliar sin coherencia el servicio de Urgencias.

Los médicos leyeron una carta en la que explicaron que conviven cada día con el colapso de pacientes ingresados que no suben a camas de hospitalización (unos 60 pacientes al día); a saturación de pacientes que el colapso genera en Urgencias; el compromiso de la seguridad clínica provocado por la saturación; las pésimas condiciones laborales de los que trabajamos aquí en esta situación; el estrés laboral y deterioro anímico generado por toda la masificación y sobrecarga de trabajo; la falta de personal médico que arrastra el servicio desde hace años; la gran cantidad de guardias y turnos que estamos haciendo mensualmente: y la falta de previsión ante la demanda asistenciales, así como la ineficacia de los planes de contingencia.

En este sentido explicaron que han llegado a nuestro límite, porque no queremos ser cómplices de esta situación, y avisaron de que la seguridad clínica de los pacientes puede verse gravemente comprometida. Denunciaron la situación indigna y la ausencia de privacidad que sufren los pacientes; no se están respetando las distancias mínimas de seguridad en pandemia entre los pacientes; las camillas están ocupando zonas de evacuación y/o tránsito, comprometiendo la seguridad.

Asimismo, recordaron la renuncia de hasta 36 médicos adjuntos de este servicio en los últimos 5 años «no aguantamos el agotamiento físico y mental así como la completa ausencia de conciliación. Siempre hemos garantizado la atención urgente y emergente de los pacientes,y a pesar de todo, siempre hemos actuado manteniendo la mejor calidad asistencial posible.»

Para terminar hicieron énfasis en que son médicos de Urgencias y «nos gusta nuestro trabajo ejercido con dignidad», por lo que solicitan soluciones efectivas y duraderas a la Gerencia del Hospital, terminar con el colapso y la masificación de las Urgencias del Hospital Insular, no permitir la ubicación de pacientes en zonas no asistenciales (camillas en doble fila, pasillos, etc), derivar a los pacientes socio-sanitarios que permanecen en el Hospital Insular, ejercer la Medicina de Urgencias en condiciones dignas para pacientes y profesionalesm la cobertura con médicos, de las bajas, reubicaciones de personal y renuncias recientes y adecuar la plantilla a las necesidades reales del Servicio.