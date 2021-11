URGENCIAS DEL INSULAR DICE BASTA

Al grito de «todos somos Urgencias» decenas de profesionales sanitarios y usuarios denunciaron ayer a las puertas del hospital Insular la «dramática situación» actual del servicio de Urgencias. La deficiente gestión a lo largo de los últimos años no ha permitido arreglar una situación que no es nueva, pero que en la pandemia ha empeorado drásticamente, denunciaron durante la lectura de una carta los convocantes de la concentración de protesta, en la que enumeraron las carencias que arrastran hace años y de la que responsabilizaron a la deficiente gestión de la administración sanitaria canaria y la gerencia del centro, «que no ha permitido arreglar una situación que no es nueva, pero que en la pandemia ha empeorado drásticamente». Según los profesionales sanitarios, la situación en Urgencias es «sólo la punta del iceberg, ya que la problemática afecta a todo el hospital». En este sentido señalan que «la saturación en las plantas de hospitalización genera un colapso en Urgencias que sufrimos todos los días los integrantes de la plantilla del servicio, médicos, enfermeros , auxiliares, celadores, administrativos». Y, sobre todo, los pacientes.