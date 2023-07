La Universidad Fernando Pessoa Canarias apuesta por la excelencia en su Grado en Medicina

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Universidad Fernando Pessoa Canarias, oferta por primera vez el Grado en Medicina en una universidad privada en la comunidad autónoma canaria. El reto asumido por la UFPC es doble, por un lado, ofrecer un programa docente de calidad y por otro favorecer la empleabilidad de los graduados en Medicina egresados.

El Rector de la UFPC, Antonio Rodríguez, desgrana en esta entrevista los aspectos másrelevantes de esta apuesta por la excelencia de la UFPC

P: ¿Cómo surge la idea de poner en marcha el Grado de Medicina en la UFPC?

La Universidad Fernando Pessoa Canarias tiene una profunda vinculación con la sociedad canaria y con sus necesidades. Como universidad orientada especialmente a la formación en las Ciencias de la Salud, hemos podido contribuir con nuestros grados de Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, Psicología, a formar a jóvenes canarios y canarias en profesiones sanitarias que son altamente demandadas en nuestra sociedad. A nadie se oculta la perentoria necesidad de profesionales de Medicina que sufren la mayoría de las comunidades autónomas, y por ende también Canarias.

P: ¿Qué ofrece esta nueva Facultad de Medicina de la UFPCanarias?

Es evidente que la capacidad formativa de las Facultades de Medicina canarias no cubre las necesidades que demanda la sociedad. Por tanto, hay un número muy importante de jóvenes canarios que no pueden acceder a estos estudios o tienen que hacerlo fuera de su entorno familiar y social. Por ello, en primer término, ofrecemos una nueva posibilidad de cursar los estudios de Medicina en Canarias. Por otra parte, la Facultad de Medicina de la UFPC ofrece una estructura de selección del alumnado, que no solo tiene en cuenta la capacidad académica, sino también la adecuación al perfil profesional médico. Esto significa que la UFPC busca futuros profesionales médicos con un compromiso definitivo con el servicio a los demás, el trabajo en equipo y la búsqueda de la innovación y de la excelencia. Además, se tiene en cuenta a la hora de elegir el alumnado de nuestra Facultad de Medicina, cuál es su curriculum vitae, qué actividades ha desarrollado de forma paralela a sus estudios académicos. Aspectos relacionados con el deporte, el voluntariado y la formación en idiomas entre otros, son altamente valorados.

P: Estos aspectos que usted describe, son importantes en relación a la selección del alumnado, pero, ¿qué novedades ofrece la UFPC desde el punto de vista de la docencia?

La exigencia académica que tiene el alumnado de Medicina en todas las Universidades españolas es bien conocido por la sociedad. Nuestra universidad cree que la docencia ha de estar centrada en los alumnos/as, que son los verdaderos protagonistas de nuestra labor universitaria. Por ello, hemos desarrollado un proyecto formativo adaptado a la nueva realidad de la práctica de la Medicina. Una formación individualizada, moderna, práctica y de carácter multidisciplinar Además, hemos tomado la difícil decisión de aceptar sólo 50 alumnos por curso. Si bien comprendemos, que este número de alumnos es muy inferior al ofertado por las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma, creemos que un reducido número de alumnos/as nos puede permitir una nueva forma de enseñanza, centrada en el alumnado y en sus necesidades. Tenemos que acompañar a los alumnos/as en su itinerario formativo, no sólo evaluar al final de cada cuatrimestre si ha adquirido unos ciertos conocimientos. Un grupo reducido de alumnos/as es susceptible de ser cuidadosamente seguido por el claustro de profesores/as, comprendiendo las diversas necesidades de cada alumno/a y proponiendo sistemas de acompañamiento diferenciados en función de dichas necesidades. El seguimiento continuo y personalizado del alumnado, la formación práctica de calidad y exhaustivos controles de calidad y auditorías internas, permiten asegurar sin ningún género de dudas una formación de nuestro alumnado, acorde con los mejores estándares nacionales.

P: En el grado de Medicina, siempre se habla del tema de la formación práctica. ¿Cómo afronta la UFPC este aspecto tan relevante en esta profesión?

No se puede entender la formación en profesiones de Ciencias de la Salud, sin la cercanía del alumnado a los pacientes y al devenir de la enfermedad. Es este punto de la formación práctica, unos de los aspectos que más críticamente valoran los alumnos de las universidades españolas. La UFPC tiene una tradición consolidada en formación de profesiones sanitarias con un relevante componente de formación práctica. Nuestra experiencia en el grado de Enfermería es un referente para ello. El alumnado del Grado de Medicina, tiene diseñado un ambicioso programa de docencia práctica a realizar en nuestros laboratorios del Campus de Guía para los años de formación preclínica. Para la formación clínica, contamos con Hospitales Universitarios que acogerán al alumnado integrándolo en el desarrollo de la práctica clínica diaria. Creemos que el reducido número de alumnos que aceptaremos cada año, va a permitir la deseada cercanía de los/las futuros médicos a profesionales consolidados y a sus pacientes.

P: ¿Tienen ustedes profesorado cualificado para impartir el Grado en Medicina?

Todos los aspectos relacionados con el desarrollo e implantación del Grado en Medicina por la UFPC ha sido acreditado y/o aprobado por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria, el Consejo de Universidades de Canarias, la Agencia Española de Calidad Universitaria (ANECA), el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Universidades del Gobierno de España. El proyecto docente, los criterios de admisión y el profesorado han sido por tanto validados por esos organismos

P: Con respecto a los estándares de calidad, las universidades españolas son clasificadas por el propio Ministerio de Sanidad en función de los resultados que sus alumnos obtienen en el examen MIR de cada año.

Efectivamente, el alumnado del Grado de Medicina, una vez egresado, accede a la formación especializada a través de un exigente examen de carácter nacional y simultáneo el conocido MIR. Si bien la mayoría de los alumnos de las universidades españolas apruebas en examen, no todos obtienen la posibilidad de realizar la especialidad que desean en el hospital que consideran adecuado. La elección se realiza en función del número de orden obtenido en el examen. Los/las alumnos/as con mejores números tienen más opciones de elegir la plaza que desean que los últimos números de orden. El Ministerio de Sanidad publica un ranking de universidades en función de las posibilidades de elección de plaza que obtienen sus alumnos en el examen. Este ranking está siendo considerado por el alumnado a la hora de elegir en que Facultad de Medicina quiere cursar sus estudios. Hay que resaltar que este examen MIR se orienta cada vez mas hacia supuestos prácticos, interpretación de imágenes o resultados de pruebas de laboratorio. Toma por tanto una importancia definitiva la formación práctica del alumnado. No se espera del /la alumno/a de Medicina que adquiera conocimientos enciclopédicos, sino que sea competente en resolver problemas concretos de la realidad clínica. Es por ello, que una formación práctica de calidad en grupos reducidos y con un estricto seguimiento del alumnado, permitirá a nuestro alumnado afrontar este examen con las mejores garantías.

P: ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al resultado MIR de su alumnado?

Evidentemente, no podemos predecir cual será el futuro de nuestros alumnos, pero teniendo en cuenta el reducido número de estudiantes que cursarán sus estudios con nosotros, la docencia personalizada, la importancia de una formación práctica de calidad y lo avanzado del programa formativo, esperamos que nuestro alumnado pueda disfrutar de las mejores opciones de especialización posibles. Desde la modestia de lo novedoso de nuestro programa, aspiramos a ayudar a nuestros/as alumnos/as a que tengan la posibilidad de elegir su futuro profesional sin limitaciones.

P: ¿Cuándo se cierra el plazo de admisión al Grado de Medicina de la UFPC para el curso 2023-2024?

El día 13 de Julio será el último día de plazo para solicitar la admisión al Grado en medicina y el día 14 se realizará el Test de Adecuación al Perfil Profesional, que junto con las calificaciones académicas, la calificación de la EBAU y el curriculum vitae, permitirán la selección de nuestros/as 50 primeros alumnos/as.