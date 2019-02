Una estafa millonaria de ataúdes y coronas deja miles de afectados en 20 años

El fraude cobra especial importancia porque "toca la fibra sensible" de los ciudadanos cuando se sienten "más vulnerables", cuando pierden a sus seres queridos y el "ultraje es mayor" en el momento del "último adiós", ha resumido la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

Siete registros en la primera fase

La operación se conocía a primera hora de este jueves, cuando a las ocho de la mañana 76 agentes de la policía nacional registraron los domicilios de los implicados y la sede de la funeraria, el tanatorio y el cementerio, donde están los crematorios, todos ellos propiedad de la misma familia, algunos de los cuales han sido detenidos junto a varios empleados.

Y sólo es la primera fase de la investigación, según ha insistido el jefe superior de la Policía Nacional de Castilla y León, Jorge Zurita, ya que en esos siete registros, cuatro de ellos en domicilios, se han intervenido ocho ordenadores, un servidor y numerosa documentación.

Un día después de la operación, las denuncias han sido pocas pero el jefe superior de la Policía de Castilla y León ya ha pedido a los afectados que "no se aglomeren" en las comisarías y ha explicado que estudiarán cómo "canalizar" la actuación.

Aunque la investigación abarca desde 1995 a 2015, del que se conserva documentación, no se descarta que la estafa, en un caso con varias piezas separadas, no haya continuado de la funeraria, que da empleo a 70 personas en Valladolid y la provincia, no haya continuado.