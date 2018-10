Un viaje de 24 horas de Madrid a Gran Canaria

De vuelta al origen tras hacer escala

Y es que aunque la compañía reubicó a los pasajeros en varios vuelos a primera hora de este lunes, muchos han tenido que volver a Madrid para iniciar de nuevo el vuelo a Gran Canaria. Algunos viajaron a Barcelona, otros hicieron escala en Sevilla con otras compañías o, incluso volaron a Casablanca, en Marruecos. Sin embargo, algunos de los perjudicados han vuelto a la capital de España porque en los aeropuertos en los que hicieron escala tampoco han encontrado billete para viajar a Gran Canaria.

«Cuando llegamos a Sevilla con Vueling, los de Iberia no sabía qué hacer con nosotros. Esquivaban balones o nos ocultaban cosas sin dar explicaciones. Finalmente, tras hacer presión, nos han reubicado en un vuelo... ¡De regreso a Madrid!», afirma Álvaro Romero a este diario, que debía haber llegado a la isla a primera hora de la tarde del domingo. «Además, muchos no sabemos dónde están nuestras maletas. En Madrid, Sevilla en mi caso, o ya en Gran Canaria. Estamos muy cansados todos de este enredo», asevera este grancanario que ha finalizado el puente de El Pilar de la peor manera. La última noticia es que podrán salir de Madrid a Gran Canaria a las 17.00 hora peninsular, pero ya no se fían. «Hasta que no pise la isla no estaré seguro. Llegaré a Gran Canaria 24 horas después de lo previsto».