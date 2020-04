Un inmunólogo suizo asegura haber desarrollado una vacuna

Swissmedic, la agencia de control en ese país, ha confirmado que trabaja estrechamente con Bachmann y otros miembros del equipo investigador en Berna. «Los plazos son extremadamente optimistas, pero no descabellados», declaró a DPA Lukas Jaggi, portavoz de Swissmedic, quien comentó que «ante la urgencia debido a la pandemia de coronavirus hablamos de semanas y no de meses para el proceso de autorización de la vacuna». Las primeras pruebas en seres humanos comenzarán lo más tarde en julio. «Respetamos todas las exigencias, solo aceleramos los procesos», dijo Bachmann.

La Agencia Federal de Redes y Comunicación en Alemania ha advertido de que los envíos postales y de paquetería fuera de la Unión Europea funcionan con sumo retraso cuando no se encuentran completamente suspendidos debido a la crisis del coronavirus. «La red global de correos se encuentra completamente colapsada», señala la citada agencia en un informe elaborado para la reunión de su consejo el próximo mes de mayo. La falta de capacidades para el transporte aéreo, el incremento de los controles aduaneros y el cierre de fronteras ha provocado que una buena parte de la red postal mundial no funcione. Cartas con destino a Australia son devueltas al remitente sin llegar a abandonar suelo alemán con la indicación de que no existe actualmente vía alguna para hacerlas llegar a su destinatario, mientras el precio de los envíos por paquetería a Estados Unidos se han disparado, destaca la agencia alemana, que se remite a la empresa de correos germana Deutsche Post. Esta advierte de «limitaciones masivas» en la circulación internacional de mercancías por vía postal.

El gobierno federal alemán no tiene intención de seguir el ejemplo del ejecutivo austríaco y donar una buena parte de los salarios de sus ministros debido a la crisis del coronavirus. «En el gobierno federal no se ha planteado esa iniciativa», señaló hoy Steffen Seibert, portavoz oficial del gabinete de la canciller federal, Angela Merkel. Su colega austríaco, Sebastian Kurz, había anunciado este lunes que sus ministros donarán con fines benéficos un salario mensual completo como signo de solidaridad con el resto de los ciudadanos de la república alpina. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, se mostró abierto a una iniciativa similar por parte de políticos y altos funcionarios alemana, pero demanda una actuación coordinada por parte de los jefes de gobierno de los 16 estados federados germanos. Renuncias salariales similares se han producido en otros países del mundo como Bulgaria y Nueva Zelanda.

El número de llamadas al teléfono de ayuda alemán Violencia contra mujeres ha aumentado desde el comienzo de las medidas restrictivas debido a la pandemia mundial. El número de llamadas pidiendo ayuda y asistencia por violencia de género aumentó la pasada semana un 17,5%, según una portavoz del ministerio federal de Familia. La titular de esa cartera, Franziska Giffey, había advertido ya de esa tendencia y también su preocupación por un presunto incremento de la violencia familiar que pueden sufrir menores y que debido al encierro de los ciudadanos en sus hogares es más difícil de detectar, ya que las huellas de posibles golpes eran detectados y denunciados hasta ahora por guarderías, escuelas, pediatras, vecinos o asistentes sociales.