Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una turista camina por las calles de Ibiza, ayer EP

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles

También se han visto obligados a realizar labores de limpieza cerca del aeropuerto

C.P.S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:12

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido durante la noche este martes en la isla de Ibiza realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares.

Así lo ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, en el que han detallado que han realizado misiones como la limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada por las fuertes lluvias en domicilios, garajes y calles.

La UME actúa desde la tarde de ayer en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos.

Este mismo martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar por la tarde a Ibiza, y estaba previsto que el resto, 140 efectivos, llegaran durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Â«Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadioÂ»
  6. 6 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  7. 7 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  8. 8 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  9. 9 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez
  10. 10 Ciuca, con Peña y Reyes a la cabeza, se suma al proyecto de Primero Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles