La ULPGC recoge en su archivo digital textos inéditos de María Dolores de la Fe

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentó este lunes el archivo personal de María Dolores de la Fe Bonilla (1921-2012), una nueva colección que se incorpora al portal de Memoria digital de Canarias (mdC) que cuenta con textos inéditos de la escritora y periodista grancanaria. «Esta colección, sin lugar a dudas, enriquece el portal Memoria digital de Canarias», declaró la directora de la Biblioteca Universitaria, María del Carmen Martín, al explicar que recoge una selección de documentos digitalizados de un total de 1.135, que se irán incorporando al portal.

Entre ellos hay manuscritos mecanografiados o escritos a mano, tanto de obras publicadas como inéditas, borradores de textos literarios, cuentos, fotografías, dibujos realizados por ella, así como creaciones originales de otras autoras y autores, y cartas intercambiadas con personalidades como Carmen Laforet, con quien mantuvo una estrecha amistad, Pedro Lezcano, Ventura Doreste, Camilo José Cela, Manolo González Sosa, Gladys Alemán, Gloria Fuertes, Paquita Mesa, Agustín Millares, Pino Ojeda o Efraín Zubero entre otras.

Durante la presentación de la colección, una de las hijas de la escritora, Cristina González de la Fe, detalló que fue después de la muerte de su madre en 2012 cuando tomaron conciencia de la cantidad de documentos, artículos y manuscritos inéditos que había dejado, motivo por el que decidieron donarlos a la ULPGC.

«Al mirar sus papeles nos asombró que hubiera tantas cosas inéditas. Sabíamos de los libros que había editado, de todos los artículos que había escrito y que íbamos viendo publicados, y los premios que ganó, pero no sabíamos que había dejado tanta obra inédita», dijo.

González de la Fe aseguró que decidieron donarlo a la Universidad de Las Palmas porque «es donde mejor podía estar su legado» y ha contado que su madre tenía «un vínculo muy fuerte con esta universidad» al recordar que «participó en aquella manifestación multitudinaria que hubo para pedir su creación».

«Y era muy fan del programa Peritia y Doctrina, estudios que ella siguió durante tres años hasta que se graduó, porque ella siempre tuvo la espinita de no haber estudiado una carrera universitaria, cosa que no pudo hacer porque en su época no estaba bien visto que una mujer sola fuera a estudiar fuera de casa», agregó.

A lo largo de vida, Dolores de la Fe colaboró con distintos medios de comunicación, entre ellos Falange, El Eco de Canarias, Diario de Las Palmas, La Provincia, CANARIAS7 y La Gaceta de Canarias. También fue corresponsal de La Vanguardia entre 1972 y 1975, así como colaboradora del diario Ya de Madrid, en donde vivió durante un tiempo, firmando bajo el seudónimo de 'Luis Bonilla'.

Su hija reivindicó que la obra de su madre sigue siendo «muy actual, tiene mucho que decir y merece la pena ser conocida», al señalar que «debajo de esos sencillos artículos de periódico, hay muchísimos asuntos de más calado», como las relaciones humanas, el amor, la muerte, el lenguaje y el habla, la condición femenina, la desigualdad de la mujer, las injusticias y la forma de pensar.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, destacó la relevancia de «visibilizar el legado de una mujer pionera en la ámbito periodístico y literario» de Gran Canaria y agradeció «la generosidad de la familia de la escritora» al señalar que «este fondo documental permite acercarnos a la trayectoria vital y profesional de una mujer que supo abrir ese camino en un contexto que no siempre fue favorable para las mujeres».

«Sus reflexiones personales conforman un testimonio valioso que ahora ponemos a disposición de toda la sociedad con acceso libre y abierto», agregó.

Memoria digital de Canarias (mdC) es el portal del patrimonio documental canario que proporciona acceso a la sociedad en general a todo tipo de documentación de o sobre Canarias, mostrando siempre los documentos completos, libre y gratuitamente.

El archivo personal de María Dolores de la Fe se suma a los archivos personales de los arquitectos Miguel Martín-Fernández de la Torre y Pedro Massieu Verdugo, de Saulo Torón, así como otros archivos patrimoniales: archivo de la Heredad de aguas de Arucas y Firgas, archivo fotográfico Jaime O'Shanahan, archivo histórico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC), archivo sonoro de literatura oral de Canarias Maximiano Trapero y Voces y Ecos. Recuerdos de Las Palmas de Gran Canaria.