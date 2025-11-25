La ULPGC nombra doctora honoris causa a la reina doña Sofía El claustro ha aprobado este martes, a su vez, los nombramientos del médico y actual presidente de la Universidad de Miami, Julio Frenk, y la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna (a título póstumo)

El Claustro de la ULPGC aprobó este martes el nombramiento de tres nuevos Doctores Honoris Causa: el médico y actual presidente de la Universidad de Miami, el mexicano Julio Frenk; la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna (a título póstumo) y S. M. la Reina Doña Sofía.

La concesión del doctorado Honoris Causa a Julio Frenk Mora fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 23 de julio, a propuesta del Rector Lluís Serra, «en reconocimiento a sus contribuciones al ámbito de la salud pública y el desarrollo social a nivel global». El Rector valoró, además, la estrecha relación de este científico con la ULPGC, concretamente con la salud pública como ámbito de conocimiento. Formado como médico y cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, es autor de más de 150 artículos de investigación, especialmente en el área de la salud pública, la educación médica y la política sanitaria. Entre 2000 y 2006 ocupó el cargo de Ministro de Salud de México, y posteriormente ha sido Director de Análisis Estratégico de la Organización Mundial de la Salud y Decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Actualmente se desempeña como presidente de la Universidad de Miami. Como curiosidad cabe destacar su vínculo con Canarias al ser su familia de ascendencia gomera.

La concesión del Honoris Causa a la fotoperiodista y activista palestina Fátima Hassouna también fue propuesta al Consejo de Gobierno el 3 de octubre por el propio Rector, como modo de «condenar sin matices el genocidio de la población civil de Gaza y visibilizar la violación flagrante de Israel contra los Derechos Humanos». Fátima Hassouna fue asesinada en un bombardeo israelí sobre Gaza el 16 de abril de 2025 con apenas 26 años. Su trabajo retratando con su cámara lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza, y fue protagonista de un documental en el que se reflejaba su vida diaria bajo el asedio y su labor para dar a conocer al mundo, desde los medios de comunicación y las redes sociales, las atrocidades que se vivían en territorio palestino.

Por último, el nombramiento de Su Majestad la Reina Doña Sofía como Doctora Honoris Causa, previamente aprobada en Consejo de Gobierno el 4 de noviembre a propuesta del Rector, es el «reconocimiento a su inquebrantable y extraordinario apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación», según explicó el propio Rector. Esta propuesta partió de una solicitud del Banco de Alimentos de Las Palmas, que ha explicado que, desde el año 2012, la colaboración entre la Federación Española del Banco de Alimentos y la Fundación Reina Sofía ha sido constante.