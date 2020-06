‘Uan, chu, fri’...

Aun nativo no se la cuela, pero a un compatriota casi seguro que sí. «He trabajado con bastante gente que acababa de llegar de España y no se dan cuenta de que tengo un acento extranjero hasta que les digo que no soy británico. Pero, para alguien de aquí, no podría pasar jamás por inglés. Un londinense nota enseguida que mi pronunciación es diferente. No siempre están seguros de que sea español, a veces preguntan si soy italiano o griego. Me imagino que tanto por el acento como por el aspecto». Le pasa a Rubén Vega (Bilbao, 42 años) que cuando regresa a casa también le notan un hablar ‘raro’, que son ya casi veinte años en Londres (Reino Unido). Marchó con el inglés aprendido en el colegio, poca cosa más bien, y que hoy un español recién llegado como lo fue él en su día no sea capaz de acertarle con el origen... tiene mérito. No es solo que los españoles sigamos teniendo un nivel regular de inglés: 55,46 sobre 100, aprobado justo en el Índice del EF English Proficiency, que clasifica un centenar de países en función de su dominio del inglés (se basa en examinar a 2,3 millones de personas de un centenar de lugares distintos). España ocupa el puesto 35, flanqueado por India (por delante) e Italia (por detrás). El avance es que en 2011 nuestro nivel era ‘bajo’ y ahora habitamos el vasto campo del ‘nivel medio’, aunque con tropezones: desde el año 2014, cuando sacamos un 57,18, hemos ido perdiendo puntos. Este listado, que encabeza Holanda con una califi cación de notable (70,27) y cierra Libia (40,87), valora el conocimiento en conjunto: gramática, vocabulario, expresión oral...

Y Rubén está más cerca de la nota de los holandeses que de la de los españoles. En todo, incluido el ‘hueso’ de la pronunciación, la auténtica bestia negra para los estudiantes de inglés. Y lo que hace que se distinga a la legua a un grupo de españoles en medio de una multitud de gente en el centro de Londres (el tono de voz, elevado por lo general, puede dar pistas también).

Y es que el español hablando inglés tiene normalmente ‘acentazo’. Y no es cuestión de cargar contra los profesores de inglés del colegio, pero ahí está la mitad del problema: «Hemos aprendido mal en la escuela. Te enseñaban los verbos regulares; begin, began, begun... Pero hablar no era importante. Solo se daba importancia a la gramática y la metodología era mala», recuerda Nieves Enríquez, directora de la editorial Acento Español. La otra causa de nuestra deficiente pronunciación es que no tenemos ‘hecho’ el oído. «Los escandinavos pronuncian muy bien inglés porque allí ven las películas y las series en versión original. Pero en España las vemos dobladas».