Siete acusados de la estafa de la Thermomix asumen su culpa

En fiscal Pedro Gimeno ha interesado una sentencia condenatoria por los delitos de estafa y falsedad documental a once personas que, presuntamente y según su tesis, habían creado una red de vendedores de Thermomix que se dedicaba a estafar a los compradores que captaban haciéndose valer de su condición de comerciales o cooperadores necesarios de esta presunta banda. De los once acusados, siete se conformaron ayer a penas que oscilaron entre los seis meses de prisión para uno de ellos, 14 para otros dos y 21 meses para los cuatro restantes.

Se da la circunstancia de que la presunta cabecilla de la banda, Juana Mirtha B. C. –a la que el fiscal le pide tres años de prisión– no ha reconocido su culpabilidad en los hechos, al igual que Ayoze G. F. A. –que se enfrenta a dos años y seis meses–. Por su parte, Dania María A. C. y Flavia Q. B., que integraban la cúpula de esta trama delictiva, permanece en busca y captura.