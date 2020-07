Se enfrenta a 187 años de cárcel por aprovecharse de 41 víctimas menores

Luis Jorge M. E., de 54 años de edad, es un fotógrafo muy conocido en la isla puesto que lleva décadas trabajando tanto a nivel particular como para agencias de moda y también ha organizado números eventos de belleza.

Poder de convicción.

No dejaba a los padres estar en las sesiones.

En cinco de los casos, las denunciantes no accedieron a las supuestas pretensiones del fotógrafo. A una chica, entre 2013 y 2015 el acusado le insistió para que posase desnuda hasta que consiguió fotografiarla mostrando los pechos pero con el pezón cubierto. En otro de los casos investigado, quiso captar imágenes de una modelo de 14 años desnuda, pero la menor no accedió a sus pretensiones.

No cumplía con lo pactado.

Utilizaba el mismo ‘modus operandi’.

En febrero de 2018

Las pesquisas policiales se remontan a febrero de 2018 cuando reciben la primera denuncia. El fotógrafo se valía de su extensa experiencia profesional y ofertaba colaboraciones gratuitas para jóvenes, de entre 14 y 18 años, con el sueño u objetivo de dedicarse al mundo de la moda. Para ello usaba su web profesional en la que ofrecía sus servicios con apariencia de legalidad.

En un garaje de El Batán

El trato consistía en la realización de un reportaje completo a cambio de entregarles varias fotografías. Esta oferta hizo que muchas menores acudieran a un garaje, ubicado en El Batán, en el que hacía estas sesiones y no en su estudio de Teror. En un afán por mantener ese halo de profesionalidad, los padres firmaban un contrato en el que se incluía una cláusula que declaraba que no se realizarían fotos de las chicas desnudas. Aún así, no permitía a los padres presenciar la sesión, con la excusa de evitar que las víctimas se cohibieran.

Debían posar desnudas

La sesión comenzaba con total normalidad, con las chicas posando cambiando de posturas y de vestuario. Cuando ya se había ganado su confianza les pedía que se despojaran poco a poco de la ropa. En un momento dado, les justificaba que para triunfar en la moda y la publicidad, tenían que posar desnudas y que estas fotografías serían artísticas.

Guardaba las fotos en un colchón

Una vez conseguía el objetivo de que se desnudaran, sacaba imágenes en diversas posturas y planos específicamente sexuales. Una vez terminaba la sesión, las víctimas abandonaban el garaje sin relatar nada a sus padres. Las imágenes sexuales que presuntamente tomó Luis Jorge M. C., las escondía en el doble fondo de un colchón de la vivienda familiar del fotógrafo que fueron intervenidas por la policía. En ningún momento entregó dichas imágenes a las jóvenes y solo les hacía llegar las primeras que tomaba en las sesiones.