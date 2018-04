Ramírez: «He pedido disculpas»

Ramírez ha confirmado que se ha acogido a «su derecho a no declarar y ya está . Me ha puesto en libertad y sin ningún tipo de problema».

Se trata de un «malentendido»

El presidente de la UD Las Palmas ha insistido en que se trata de un malentendido porque «el auto estaba recurrido, y al estar recurrido mis abogados entendían que no tenía que declarar. Pero en cualquier caso, ante una llamada de la Justicia hay que estar. Yo estaba en Miami, me dijeron mis abogados que no tenía que venir, y su señoría se molestó y aquí estoy. No hay más».

Ramírez ha insistido en que «todo se ha hecho en tiempo y forma. Lo que creo es que las cosas no se han explicado bien o no se ha entendido bien. Yo cuando dije que iba a estar aquí este miércoles, este miércoles estoy aquí». Sobre la medida que le han impuesto, el empresario le ha restado importancia afirmando que es lo mismo que «cualquier otro investigado en cualquier causa tiene que dejar constancia de cuál es su teléfono y su dirección. No hay nada excepcional».