Pasará 14 años en prisión por intentar asesinar a su exmujer en Maspalomas

En un ocasión en que la mujer llegó al domicilio afectada de diarrea, el acusado le restregó los excrementos por el cuerpo a la vez que le decía: «tienes diarrea porque has mantenido relaciones sexuales con otros hombres». En otras ocasiones, le tiraba latas de bebida cuando caminaba por la calle con sus hijas menores de edad. «Las humillaciones, menosprecios y agresiones sucedieron tanto dentro como fuera del domicilio familiar, y en presencia de las hijas menores de edad», sostiene.

Fue a más.

La agresividad del procesado fue en aumento, siendo más violento en los dos últimos años de relación. En concreto, Mohamed Achraf Khkifi Hajji propinó a su pareja una patada en el estómago cuando esta estaba embarazada en febrero de 2016 y el 11 de noviembre de ese mismo año, le profirió la siguiente expresión: «Esta noche sí vas a morir. Lo juro por mis hijas». Asimismo, el 12 de noviembre le mandó a su exmujer, un mensaje de voz en el que se podían escuchar: «Ya está, ya de lista, ya se te acabó todo lo lista ya, ya ahora raquetazo tras raquetazo donde te pille, te lo juro, a las dos, a donde pille a las dos, tráeme a Mohamed a Secamé y su puta madre, que me coman la polla todos, todos, uno por uno me los vas a traer y me los voy a comer con papas... hija de puta, sabes lo que es bueno. Hoy termino, hoy termino con ustedes». Por estos hechos, fue condenado por dos delitos de amenazas y se le impuso una orden de alejamiento.