Alba: «¿Me han dado algún cargo el PP? ¡Jamás!»

«¿A mí me ha dado algún cargo el Partido Popular? ¡Jamás, ninguno!», exclamó Salvador Alba, quien reconoció que en la actualidad su relación con Rosell no era buena, aunque en 2016, cuando la sustituyó en el Juzgado de Instrucción número 8 de La Palmas de Gran Canaria, el vínculo entre ambos no era tan distante. «Se dice que me llevaba mal con Victoria Rosell... Hombre, ahora sí, pero en marzo de 2016, en absoluto», destacó.

Alba negó en todo momento las imputaciones que le lanzaron la Fiscalía y acusaciones y fue detallando punto por punto durante quince minutos lo que, a su parecer, no había quedado acreditado en el juicio.

«Una reunión en la Audiencia Provincial, a las dos de la tarde, en el despacho que está al lado del despacho del presidente Emilio Moya, en presencia de toda la oficina judicial que, aunque dijeron que no tenían contacto, allí estaban todos, y que yo comuniqué a mis superiores en todo momento... dudo mucho que sea secreta. O yo soy imbécil o no era secreta», explicó a la Sala el magistrado Salvador Alba, negando así que la misma fuera «clandestina», como así sostuvieron las acusaciones. Alba manifestó al tribunal que «en pocas ocasiones he estudiado tanto una causa como esta y les pido que hagan lo mismo. ¿Perjudicar a la señora Rosell? En absoluto se ha podido decir durante este juicio o relatar ningún solo episodio que evidencie ese odio que al parecer yo profesaba contra mi compañera. Es más, no hace ni dos meses que la propia señora Rosell mandó a hacer prácticas de Derecho al juzgado donde trabaja mi mujer. No se qué pánico puede tener entonces», añadió. «Aquí lo único que pasó es que un investigado me dio una información que me pareció escandalosa y que determinaba que la relación comercial por un contrato de radio entre Sosa y Ramírez que vence en 2024».

También hizo hincapié, en referencia al delito de revelación de secretos, que «se habla de filtraciones a medios de comunicación que no han sido acreditadas pero tengo que decir que yo he soportado 142 publicaciones en el periódico dirigido por Carlos Sosa con insultos y poniendo en duda mi labor como magistrado».

Por último, se refirió a su supuesta comunicación con Francisco Arnau de la Nuez –condenado por homicidio y estafa–: «No se si quien me mandó un email extorsionándome y coaccionándome era el señor Arnau u otra persona, pero sí he tenido conocimiento que quien se carteaba con él era Carlos Sosa ofreciéndose como colaborador en la campaña de Rosell. Eso sí que no le daba pavor», finalizó.