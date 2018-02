«No violé a mi suegra, me equivoqué de habitación»

El acusado de haber violado a su suegra de 87 años de edad y enferma de Alzhéimer, negó ayer los hechos durante la vista oral y consideró todo un descuido fruto de la ingesta masiva de alcohol. «De lo que me acusan es falso. No violé a mi suegra y todo fue un error puesto que me equivoqué de habitación al haber bebido demasiado», declaró defendiéndose de unos hechos por los que se le piden diez años de cárcel.