«Me dijo que si no era de él, no era de nadie y me violó»

Me quitó las bragas y me dijo que si yo follaba con otros, también lo tenía que hacer con él. Me jaló de pelo, se sentó encima mía clavándome sus rodillas en mi pecho y me intentó abrir las piernas a la vez que me decía que tenía un cuchillo y me iba a matar. Que si no era de él, no era de nadie y me violó». Así fue como relató ayer una presunta víctima de violación, en el juicio que celebró la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra el que fue su pareja sentimental durante 18 años.