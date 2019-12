Los juzgados, sin la custodia de la Guardia Civil

Este cese de la custodia de la Benemérita del edificio judicial más importante de Canarias ha sido la consecuencia final de un conflicto originado por la compleja negociación que mantuvieron el Ministerio del Interior y el Ejecutivo autonómico acerca del convenio en el que estaban amparados los agentes con este destino y que no se actualizaba. Con el paso de los años, al no crearse un nuevo convenio, se generó el primer punto de desencuentro entre ambas instituciones. Por ello y tras la llegada del nuevo equipo de Gobierno de Ángel Víctor Torres, el mismo decidió no renovar el convenio que expiraba el 31 de diciembre y a partir de ahora las instalaciones judiciales serán custodiadas por agentes de la Policía Canaria, como ya está sucediendo en otros edificios oficiales como son las sedes de Presidencia en ambas islas capitalinas, además de seguridad privada.

De esta forma, el Destacamento de Seguridad de la Guardia Civil con sede en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria dirá adiós a un arduo trabajo diario de protección, seguridad y vigilancia de los juzgados iniciado el 1 de abril de 2016 y sus agentes responsables tendrán que elegir otros destinos, en una decisión «ingrata», como han calificado numerosos operadores jurídicos, adoptada por el Gobierno de Canarias que se les comunicó a los afectados el pasado mes de octubre, con apenas escaso margen para decidir su futuro.

Este Destacamento ha llevado a cabo una labor importantísima de vigilancia en la Ciudad de la Justicia acumulando solo en el año 2019 más de 450 actuaciones, sobre todo en algunos de los puntos calientes de este edificio como son los juzgados de Menores –cerca de 70 intervenciones–, los de Violencia sobre la Mujer –aproximadamente 300–, el Juzgado de Guardia –los 365 días del año las 24 horas– y las salas de vistas, sobre todo las de Instrucción, Penal y la Audiencia Provincial –más de 70–. Además, en el control de acceso, solo en 2019, la Guardia Civil realizó cerca de 40 denuncias por introducción al edificio de armas prohibidas, estupefacientes o por desorden público. Desde su llegada al edificio en 2016, la Benemérita tramitó 95 expedientes por estos motivos.

Ahora, desde el 1 de enero, la Ciudad de la Justicia estará vigilada por agentes de la Policía Canaria, aunque fuentes del Cuerpo han adelantado que no será durante las 24 horas ni con la cantidad de agentes que tenía destinada la Guardia Civil para tal fin.