Los forenses creen que el parricida de Alcaravaneras es imputable

El procedimiento, que investiga la muerte a hachazos de José Rafael Hernández –de 72 años– a manos de su hijo en el domicilio en el que vivían junto a la esposa del fallecido y que también apareció sin vida el día de los hechos, está solo a falta de que se incorpore una pericial psicológica de parte que pueda servir a la defensa del acusado para rebatir el informe realizado por el IML. Según este último, el acusado Marcos Hernández no tenía afectadas sus capacidades en el momento en el que asestó diez hachazos a su padre. Según la autopsia, dos de ellos no le hirieron, uno prácticamente le seccionó el brazo y otro le fracturó el cráneo. Esto revela la intensidad del ataque, más aún teniendo en cuenta que el hijo arremetió contra la víctima mientras ésta estaba acostada en la cama, por lo que no tuvo manera de defenderse o de prever lo que iba a acontecer.

Ante la duda de si lo había matado o no, el hijo comprobó la temperatura del cadáver varias veces antes de confesar los hechos tras llamar a los servicios de emergencias 15 horas después del brutal ataque.

Hay que recordar que la autopsia reveló en su momento que el fallecimiento de la madre del acusado, María Dolores Sánchez, se produjo de forma natural aunque las pesquisas determinaron que, al encontrarse el acusado con su madre fallecida, provocó presuntamente una reacción violenta contra su padre con el que mantenía continuas disputas acerca del cuidado de esta mujer de 79 años y que sufría una enfermedad degenerativa.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria está pendiente de recibir la pericial psicológica de parte sobre imputabilidad del investigado solicitada por la defensa para finalizar la instrucción y remitir el procedimiento a la Audiencia Provincial que juzgará ante el tribunal del jurado al acusado por asesinato y abandono de persona discapaz.