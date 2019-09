El veredicto contra Quezada, «sin sentimientos»

Por otro lado, deben reseñar en el veredicto si consideran probadas y el porqué las presuntas lesiones psíquicas inflingidas a la madre, Patricia Ramírez, al padre, Ángel Cruz, y los daños morales que le imputa la acusación particular contra cada uno de los progenitores, y que se habrían producido a lo largo de los once días en los que se activó el que devino en el dispositivo de búsqueda de un desaparecido de mayor envergadura desplegado en España.

En audiencia pública, les ha trasladado que deben decidir sobre cinco hechos registrados entre el 27 de febrero y el 11 de marzo de 2018. Por un lado deben determinar y motivar cómo se produjo la muerte de Gabriel en la finca de Rodalquilar (Níjar, Almería ) y si Ana Julia Quezada tenía o no "intención" de quitarle la vida, así como si lo hizo aumentando de manera deliberada e inhumana su sufrimiento. En este punto, deben valorar también si concurren atenuantes en el comportamiento de la procesada como la confesión o el arrebato.

Dudas razonables

Con respecto al asesinato con alevosía que imputa la fiscal Elena Fernández a Ana Julia Quezada, la magistrada-presidenta ha incidido en que describe un "ataque por sorpresa e inesperado, sin oportunidad de defenderse de la víctima" y ha hecho alusión al hecho de que se da cuando el ataque se perpetra "por una persona inmersa en su círculo familiar y que se aprovecha de la confianza de ese círculo para que no se descubran sus intenciones".

Al hilo de esto, ha indicado que deben afrontar la deliberación "con dos ideas presentes" que pasan por que "toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario" y el principio in dubio pro reo que establece que, en caso de duda, "siempre razonable", se deben decantar por la opción "mas favorable" a Ana Julia Quezada.

Ensañamiento

"Para todas estas alternativas, recuerden que la acusada no estaba obligada a decir la verdad, que los testigos que declararon en juicio prometieron o juraron hacerlo, y que los peritos son expertos con obligación también de decir la verdad en base a su pericia", ha añadido para avisar de que, a la hora de decidir sobre las dos pericias "discrepantes" en torno a como murió el niño, deben valorar qué circunstancias "dan mayor valor a una que la otra" en alusión a que la primera es de forenses con "cualificación" y la segunda una pericial de médicos del SAS.

Sobre el ensañamiento que añade al delito de asesinato con alevosía la acusación particular ejercida por los padres del menor, ha recordado al jurado popular que, en este punto, "difieren" con la Fiscalía y ha advertido de que, en "toda muerte violenta, se produce dolor". "El ensañamiento es un plus, es un recrearse en ese sufrimiento", ha apuntillado.

Atenuantes

En sus instrucciones previas al jurado popular, se ha detenido, asimismo, en explicar qué y cómo se acreditan las atenuantes introducidas por la defensa en su escrito de conclusiones. Ha señalado que para que se acredite la confesión "esta debe ser eficaz, relevante y que aporte datos significativos a la investigación", además de "veraz, no interesada por su carácter exculpatorio y que después se revela falsa porque no existía otra posibilidad para ocultar la infracción". "Ustedes deben valorar si la declaración de Ana Julia reúne o no los requisitos", ha subrayado.

Sobre el arrebato o la obcecación por el que la defensa sostiene que actuó "presa de la ira" debido "a que le estaba profiriendo insultos como negra o fea y no le daba el hacha", ha dicho que precisa para ser tenida en cuenta que "estímulos o causas poderosos, que puedan explicar en alguna medida la reacción y quedan excluidos los nimios ante los que cualquier persona media expresaría disgusto o contrariedad pero no una reacción colérica".