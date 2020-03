El Rubio no gozó de permisos, ni tercer grado, ni condicional

Medidas.

Detallaron a este periódico como, tras la reforma de la ley en 2015, los delincuentes sexuales pueden estar sometidos a unas «estrictas» medidas de libertad vigilada tras su salida de prisión. «Lo normal es que al delincuente se le impongan este tipo de medidas que pueden incluir la realización de un programa de tratamiento para reeducarlo a nivel sexual, respetar las penas de prohibición y comunicación con la víctima, no trabajar con menores cuando el delito se ha cometido en un ámbito concreto, la realización de drogotest o que acudan a asociaciones de ayuda, que se someta a tratamiento si tiene problema de salud mental, etcétera. Todo dependiendo de las circunstancias particulares del reo», declararon.

Cuando los delincuentes sexuales son encarcelados, ingresan primero en su módulo donde están unos días y son examinados por un equipo técnico que lo valora para clasificarlo en el grado que corresponda (primero, segundo o tercero) y el módulo en el que va a estar. Además, el delincuente sexual, si en la sentencia no se detalla, no está obligado a participar en un programa de tratamiento aunque tanto en Las Palmas I como Las Palmas II existe y «es muy duro y quien se lo toma bien, el que evoluciona y tiene conciencia del delito que ha cometido, sale adelante, lo reconoce y empatiza con la víctima», manifestaron las magistradas. Dicho programa es voluntario y ellos deciden si quieren o no formar parte del mismo si no se les obliga en la sentencia, tiene dos años de duración y los profesionales psicólogos «saben perfectamente cuando el interno está utilizando el mismo para obtener beneficios o no, es decir, llevan a cabo una utilización instrumental de dicho programa».