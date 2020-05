El reto de los jurados en la desescalada

Todo ello siguiendo un protocolo que establece que el magistrado presidente podrá limitar el acceso del público a los juicios, las operadores jurídicos no tendrán que usar toga, todos tendrán que usar equipos de protección y habrá un refuerzo de los servicios de limpieza y desinfección en cada una de las sesiones.

Hasta el momento, las distintas secciones penales de la Audiencia Provincial han ido adaptando al estado de alarma los jurados que tenían pendientes e incluso han tenido que aplazar ya tres que deberían haberse celebrado en estas fechas –el asesinato de un indigente en Maspalomas , el del bar Eliseo en Morro Jable y el del exluchador Cry Baby –. Los motivos están totalmente justificados puesto que este tipo de vistas precisan de una infraestructura totalmente diferente al resto de juicios. Por poner varios ejemplos, se necesita el traslado por avión de los miembros seleccionados que no residan en Gran Canaria, un catering para todos, un hotel para su alojamiento y la incomunicación del grupo cuando estén en fase de deliberación, policías que los custodien, servicio de transporte y una sala de reunión que esté adaptada a las normas de seguridad impuestas por la crisis de la Covid-19.

Nueve previstos.

¿Cuándo se celebran y cuál es la función del tribunal del jurado?

Corresponde al jurado declarar probados o no probados los hechos que somete a su decisión el magistrado presidente una vez celebrado el juicio. Les corresponde proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada persona acusada y esa decisión se conoce como veredicto. En base al veredicto, el presidente redactará la sentencia determinando la pena que procede imponer si es condenatoria.

Declaran los hechos probados o no probados

El jurado lo componen nueve personas y dos suplentes y tienen que cumplir unos requisitos. Entre ellos, ser españoles, mayores de edad, saber leer y escribir, no tener condena que los inhabilite o no tener incompatibilidad por profesión –cargos públicos, profesión relacionada con la Justicia etcétera– o interés en el asunto. Se hace una selección un mes antes y de los 36 escogidos, luego se eligen a 11 en la vista.

Los juicios más relevantes que quedan por celebrar en 2020.

Del 29 de junio al 3 de julio se celebrará el primer jurado de la desescalada con el asesinato del italiano Davide Fervorini, que regentaba un club de cannabis en La Isleta y apareció muerto en septiembre de 2018. Presidido por Oscarina Naranjo, la fiscal acusa a Sophia V. G. B. M., Alejandro A. S. y Wilson Q. B. de asesinato y robo con fuerza en casa habitada, pidiendo 25 años y seis meses de prisión y 28 para los dos últimos. Mientras, a Rubén P. S. y Adonay G. C. le añaden otro contra la salud pública –34 años y 33, respectivamente– y Layonel P. S. está acusado de un delito contra la salud pública –4 años y seis meses–.

Presidido por Pilar Parejo, se sienta en el banquillo Bakary Diarra, acusado de asesinato y para el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel. Según esta parte, este maliense «el 24 mayo de 2018» y «de manera sorpresiva e inesperada», abordó a su compañero de chabola y «mientras le sujetaba el cuello con una mano, con la otra se lo cortó con el arma blanca». Poco después, el acusado acudió primero a las dependencias de la Policía Local de Guía y, al no abrirle, fue al centro de salud donde «manifestó que había acabado con la vida de El Mahfoud», por lo que se le pide la atenuante de confesión.

La Fiscalía Provincial calificó como asesinato el crimen de Lomo Magullo un suceso en el que Víctor Ayose G. G. acabó con la vida de su expareja en 2017. Según el Ministerio Público, que interesa una pena de 22 años para el acusado, asfixió a la que fue su novia, empaquetó su cuerpo y lo metió en el maletero del coche para enterrarlo. Aunque no está aún señalado, el presidente Nicolás Acosta espera celebrarlo después de verano. La fiscal María Luisa Ordóñez aprecia las agravantes de parentesco y razones de género y la atenuante simple de confesión.

Desde el 19 de octubre, Carlos Vielba presidirá el juicio que sienta en el banquillo a Jordan J. A. G., Álvaro T. R. y Juan D. M. B., que se enfrentan a ocho, dos y dos años de cárcel, respectivamente. Según la Fiscalía, Jordan mantuvo una relación con la denunciante y tras dejarlo, el 5 de agosto de 2018 acudió con los acusados a su casa en Pájara. Al llegar, entró en el domicilio tras escalar un muro y romper un cristal y se encontró con su ex –a la que gritó «te mato, te mato»–, acompañada de un amigo al que golpearon en la cara y le clavaron un cuchillo en el abdomen.

Agredió a un amigo de su ex en Pájara / El 19 de octubre con tres acusados.

Juicios para la historia.

En la provincia de Las Palmas se han celebrado juicios con jurado que quedarán para la historia. Uno fue el que sentó en el banquillo al individuo que mató al niño de 10 años Brian Santos, cuyo cadáver fue hallado en un vertedero de Lanzarote.

También se recuerda el que condenó a Sang Ok Lee a 45 años de cárcel por la muerte de la niña In Sil Oh –de 11 años y misma nacionalidad que el autor– en La Isleta el 30 de agosto de 2008. Tres fueron los condenados por la muerte del joven universitario Iván Robaina el 7 de diciembre de 2008, mientras qque en el caso del parricida de Jinámar, el tribunal declaró culpable a Fernando Iglesias que fue penado a 54 años en unos hechos ocurridos en octubre de 1996.

Declararon culpable al joven que quemó viva a su novia en Gáldar y que pasó ocho años en prisión y a los guardias civiles que exigieron sobornos en el aeropuerto de Gran Canaria. En el caso Talio, el jurado consideró culpable al enfermero del Hospital Insular que en 2010 envenenó a su mujer suministrándole talio y barbitúricos y que fue condenado a 23 años por asesinato. Estremecedor fue el caso del crimen de Churruca en el que condenaron a sus autores a penas que superaron los 40 años de prisión. El caso del crimen del taxista quedó sin esclarecer.

Recientemente también fue noticia el crimen del Bidón, en el que la acusada fue condenada por matar a su novio al que tiró luego al mar.