Condenan a 13 años de cárcel al policía que intentó asesinar a su ex

«Muerta, muerta, ¿no es esto lo que querías? ¿Un hijo huérfano?».

En este caso se dio la particularidad de contar con una prueba excepcional, como fue la grabación de lo sucedido el día de los hechos que realizó la propia víctima. El audio, de 36 minutos, pone de manifiesto los términos en los que discurrió todo. Afirmó el acusado en la vista que «sabía que estaba todo grabado» pero manifestó no recordar haber «cogido el cuchillo, ni haberle cogido del pelo ni agarrarle del cuello», explicando que «perdió la cabeza» ya que no atravesaba por su «mejor momento», estando de baja psicológica. También afirmó que nunca había «pensado en matarla». Pues en esa grabación que se reprodujo en el juicio, «sí se desprende que el acusado pretendía, desde un primer momento, acabar con la vida» de la víctima, sostiene la sentencia. Así lo manifestó en el minuto 13 de la grabación al decirle «Vuelve, vuelve a denunciarme por lo penal y es lo último que haces, y esto sí es una amenaza y quédate con la casa, pero también es lo último que haces... Yo me desgracio, y ahora ten los huevos de denunciarme, ¿vale? Ten los huevos, porque me has hecho un montón de daño, te has pasado tres pueblos», se escuchó.

También se oyó al acusado en el minuto 14 como le dijo «bájate que me estoy poniendo nervioso. Bájate, bájate porque esto va a acabar mal, que me estoy poniendo nervioso, te estoy pidiendo por favor, del garaje, te la pago, pero eso no es tuyo». Dichas contestaciones que daba el acusado no se correspondían con el tono de la víctima, que en todo momento trataba de calmarlo, ofreciéndose a llegar a un acuerdo y abonar, como pudiera, las facturas.

Pese a ello, y tal y como refirió la víctima, cuando se dirigió a preparar el biberón del niño, comenzaron a escucharse «gritos de la perjudicada, pidiendo auxilio, socorro y, una vez más, con sus palabras, evidenció el acusado su voluntad de matar, diciéndole mientras le agredía: ‘muerta, muerta, ¿no es esto lo que querías?... ¿Esto es lo que querías? ¿Un hijo huérfano? ¿Eh, Pino? ¿Esto es lo que querías? Ya no te ríes de mi, me he desgraciado la vida’».

A continuación, la grabación continuó y oyó al padre del acusado, a quien éste último le dijo «ya es tarde papá, ya está, se acabó todo... Ya se acabó todo... Esto se acabó papá, ya está todo pa, lo siento, lo siento padre», escuchándose al padre, de forma desesperada gritar a su hijo que abriera la puerta.