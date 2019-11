Carlota sobre el abuso en GH: «Él me lo admitió a mi cara»

«El problema es que él me lo admitió a mi cara». Así de contundente se mostró Carlota, la concursante de GH Revolution durante la declaración ante la jueza por el presunto abuso sexual al que fue sometida en Gran Hermano. LaSexta ha desvelado la declaración de la concursante del reality así como la del presunto agresor, José María.

«Te estoy dando la oportunidad de que me digas tú qué es lo que ha pasado», insistió la víctima. «Evidentemente mi vergüenza hizo que estallara y le dijera, esto, esto, esto... él dice que pensaba que estaba despierta y yo le digo ‘¿cómo puedes decir eso si hace un rato me has dicho que estaba K.O.?’ Y me dice, ‘bueno, es que solamente fue un segundo’».

Carlota, en su declaración, afirmó que después de esas palabras, las personas presentes en la sala «se tuvieron que poner en el medio». Tras esto, ella estaba marchándose de la habitación, pero explica que «de repente» se «asustó». «¿La eyaculación? ¿Qué ha pasado? Me empiezo a preocupar, ¿cual ha sido el final?», le gritó a José María.

«Abrí la puerta donde estaba él y le digo ‘¿dónde te has corrido?’. Me dice ‘no, no me ha dado tiempo. No llegué a correrme porque el súper habló o algo así’». En ese momento, y según el relato de la joven, abandonó la habitación donde se encontraba José María.

La jueza considera que «existen motivos suficientes» para dar por finalizada la instrucción al ver indicios de un delito de abuso sexual. Mientras, el programa está sufriendo la pérdida de anunciantes después de desvelarse el abuso sexual y la mala gestión del caso de la productora del reality show. Sin embargo, la polémica lejos de perjudicar al programa está provocando que siga batiendo récord de audiencia, apuntando este jueves su edición VIP más del 35% de cuota de pantalla.