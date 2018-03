Abandonó a sus podencos y lo condenan a 18 meses de cárcel

La sentencia coincide con la petición del Ministerio Fiscal en sus conclusiones de 18 meses de prisión al entender que Marcos Andrés Santana ha cometido una falta de maltrato de animales después de abandonar sin apenas alimento ni comida a sus 16 podencos, atados la mayoría a unas cadenas que limitaban al máximo sus movimientos.

Hay que recordar que en la vista, un vecino testigo, el equipo de agentes del Seprona y la veterinaria que realizó el informe acerca de estado de los 16 podencos que tenía Marcos Andrés Santana, ratificaron el mal estado en que se encontraban los canes en una perrera en Santa Brígida.

En la misma línea, los agentes del Seprona que realizaron la inspección en la perrera el 25 de mayo de 2017, declararon ante la magistrada Ivana Muiños que «no había suficientes cazos de comida para todos los perros y muchos no llegaban a los mismos puesto que las cadenas donde estaban amarrados eran muy cortas», señalaron. También sostuvieron que el acusado «estuvo en todas las actuaciones y se mostró colaborador puesto que era consciente de que los animales no estaban en buenas condiciones», dijeron. Por su parte, la veterinaria que inspeccionó a los perros relató que «un cachorro murió al ser mordido y una hembra falleció por filaria meses después», hechos por los que el fiscal Javier Ródenas modificó su petición de penas aumentándola a 18 meses.

La sentencia puede ser recurrida en apelación por la defensa de Marcos Andrés Santana y una vez sea firme, al ser inferior a dos años, podría solicitar la suspensión de la pena privativa de libertad. Para ello se tendrían que cumplir tres requisitos: no ser delincuente primario, que el conjunto de penas no superen los dos años y que haya satisfecho la responsabilidad civil. El condenado tiene antecedentes por asesinato, por lo que no cumpliría en primero de los preceptos y debería entrar nuevamente en prisión.