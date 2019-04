A la cárcel un hombre acusado de abusar de su hija de 11 años

Prisión provisional

Por su parte, la madre declaró que nunca había sospechado nada con respecto a los abusos sexuales cometidos por su pareja y que se enteró de los mismos cuando la llamaron del colegio. Sí reconoció que había sufrido reiteradas palizas y amenazas por parte del detenido, al que no había denunciado porque dependía de él y no tenía apoyo familiar.

Solo reconoció golpes

Testimonios «impactantes, sólidos y contundentes»

El auto de prisión provisional se fundamenta en «las impactantes sólidas y contundentes manifestaciones incriminatorias de las víctimas», comenzando por las de la niña en sede policial primero «al narrar cada una de las agresiones sexuales sufridas por su progenitor» así como las agresiones «en forma de golpes sufridas por su madre a manos de su padre» y, en segundo termino, las declaraciones igualmente creíbles de «la madre de la menor quien en sede judicial contó de manera coherente y sin incurrir en contradicciones como el investigado la ha venido golpeando en varias ocasiones durante su relación sentimental». Al instructor le llamó «la atención por su especial salvajismo una ocasión –reconocida además por el propio investigado– en la cual éste le propinó dos fuertes puñetazos en los ojos que le ocasionaron a la mujer sendos moretones». Junto a las agresiones, la madre de la menor dijo haber sufrido constantes insultos y humillaciones delante de sus hijas. Por su parte, el investigado, tanto en sede policial como en sede judicial, ha negado haber agredido y abusado sexualmente de su hija. «Nunca he abusado de mi hija, no la he tocado y solo me he bañado una vez estando la madre presente», declaró en el juzgado.