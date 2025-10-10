Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional haciendo guardia. Antonio Lopez Diaz

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

La madre alertó a los servicios de emergencia tras descubrir la violación y la Policía Nacional encontró restos de droga en el lugar de los hechos

C. P. S.

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:09

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a la hija de 8 años de uno de ellos en su domicilio del distrito madrileño de Usera. El arresto se produjo el sábado por la mañana, cuando la madre avisó a los servicios de emergencia de que la niña había sido violada por su propio padre, expresando su temor de que podría haber ocurrido en más de una ocasión.

Los agentes y los efectivos sanitarios confirmaron que efectivamente la menor había sufrido un agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a detener al padre de la niña, un boliviano de 38 años y otros dos hombres que participaron en el acto, un ecuatioriano de 33 y un colombiano de 24.

Según fuentes cercanas al caso, los dos cómplices convivían en el mismo domicilio y no era la primera vez que ocurría una situación similar. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de consumo de droga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  7. 7 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  8. 8 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  9. 9 En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes
  10. 10 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid