Los trasplantados canarios animan a donar: «Son más de 5.000 vidas salvadas» En el año 2024 Canarias alcanzó una tasa de 56,8 donantes por millón de habitantes, por encima de la media nacional

El encuentro se celebró en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, en la capital grancanaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de octubre 2025, 23:40

Un centenar de personas, dentro de una comunidad hoy más fortalecida y que comparte objetivo, se reunió el pasado sábado en el Colegio de Médicos de Las Palmas con motivo del III Encuentro Regional de Trasplantados de Canarias y el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Personas que recibieron un regalo de vida y una segunda oportunidad con un trasplante, expertos, familiares y profesionales de la medicina participaron en este evento anual para alzar la voz y animar a la sociedad en general a la donación de órganos, el acto solidario más importante, que ha ayudado a miles de personas en Canarias 'renacer'.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, así lo expresó en la inauguración de este encuentro, organizado por la Asociación de Enfermos del Corazón de Canarias (Asenco) con la colaboración de profesionales sanitarios y el Colegio de Médicos de Las Palmas, subrayando en su intervención «el hito histórico y de relevancia» que es que Canarias haya logrado la autosuficiencia en los programas, con datos «son motivo de orgullo».

En el año 2024, Canarias alcanzó una tasa de 56,8 donantes por millón de habitantes, por encima de la media nacional, lo que desde 1981 se traduce en «más de 5.000 vidas salvadas», además de más de 8.400 implantes de tejidos como córnea, hueso o membrana amniótica.

La consejera Esther Monzón subraya la importancia de una «coordinación impecable» entre donar y trasplantar

La consejera dijo que es «muy valioso escuchar a las personas trasplantadas y a sus familias, que nos recordarán mejor que nadie qué significa esta segunda oportunidad» que es un logro que «no sería posible sin una coordinación impecable». A pesar de los avances, «seguimos afrontando retos como es, por ejemplo, disminuir la tasa de negativas de familiares» con iniciativas como este tipo de jornadas, que ayudan a «para visibilizar la importancia de la donación».

El encuentro contó con charlas de profesionales y testimonios de vida, como la ofrecida por el coordinador de trasplantes del Dr. Negrín, Vicente Peña, que destacó que donar es «generosidad, solidaridad, altruismo, ayuda y amor» por el prójimo porque «sin donante no hay donación» y es clave «evitar la muerte de otros después de la propia».

La misma idea subrayó el doctor César García, que ha abordado en su ponencia '30 trasplantes pulmonares en Canarias' el presente y futuro de la donación de pulmón, así como la nefróloga Sara Afonso, que acercó la realidad del trasplante renal en la provincia.

La cardióloga María del Val celebró en su ponencia el quinto aniversario de los trasplantes cardíacos en Canarias, que ha llevado a la autosuficiencia del programa y a que los trasplantes actualmente sean en un 98% de donantes locales.

