El top 10 de los nombres más elegidos para los recién nacidos en Canarias: ganan Sofía y Mateo

El nombre preferido para las niñas nacidas en 2024 en Canarias es Sofía, repitiendo el lugar más alto del podio que ya ocupó en 2023. En el caso de los niños el nombre más elegido también repite: es Mateo, según los datos publicados este miércoles por el el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El top 10 de nombres más elegidos para las niñas en Canarias, tras Sofía, lo ocupan: Martina, Valeria, Olivia, Valentina, Lucía, Chloe, Emma, Alma y Gara. En este décimo puesto está el único nombre proveniente de los aborígenes de las islas que ocupan los primeros diez puestos. En el caso de los niños, tras Mateo en Canarias le siguen en el top 10: Thiago, Liam, Leo, Hugo, Enzo, Dylan, Noah, Gael y Diego.

Sofía y Mateo no solo lideran el ranking en las islas, sino que también se posicionan como los nombres más frecuentes en siete comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana. Este año, la lista incorpora nuevos nombres que entran directamente en el top 10 estatal: Mía y Álvaro.

A nivel nacional, Sofía encabezó la lista con 3.325 niñas registradas, seguida de Lucía, Martina y María, mientras que Mateo se mantiene al frente con 3.289 recién nacidos, por delante de Hugo, Martín y Leo. Algunos nombres retroceden en popularidad: Hugo y Lucas bajan posiciones, Daniel sale del top 10 entre los niños, y Paula abandona la lista de favoritas femeninas.

En otras regiones, Manuel fue el nombre más escogido en Extremadura y Andalucía, mientras que en Cataluña destacó Martí. Entre la población total de España, los nombres más frecuentes siguen siendo María Carmen y Antonio, y los apellidos más comunes García, Rodríguez, González, Fernández y López.

