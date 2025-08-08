Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo, un agente de la Guardia Civil patrulla en Sevilla. EP

Un tiroteo en Sevilla deja a tres heridos, uno de ellos en estado crítico

El incidente se produjo este jueves en un bar de la localidad la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:07

Tres personas han resultado heridas, una de ellas un joven con un impacto de bala en la cabeza, como consecuencia de un tiroteo registrado este jueves en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. El presunto autor de los disparos está detenido y no se descartan nuevos arrestros.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el incidente se produjo en un bar de la localidad, concretamente en la zona de la Plaza Mártires del Pueblo, según la información facilitada por el 112 Andalucía a Europa Press. En el establecimiento se produjo una reyerta que, a los pocos minutos, quedó disuelta.

No obstante, pasada una media hora, una de las familias involucradas en la pelea, volvió al lugar de los hechos y se produjeron entonces los disparos. En la trifulca están involucradas familias de Las Cabezas y de otro municipio cercano, según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Solano, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado que se desplazaron hasta el lugar de los hechos encontraron a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego. Los servicios médicos asistieron a los heridos y el joven con un disparo en la cabeza, en estado crítico, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

El alcalde de Las Cabezas, José Solano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla refuerzos de la Guardia Civil, «que ya se están viendo». Igualmente, habrá un refuerzo de efectivos de la Policía Local.

