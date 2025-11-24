Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Acceso a la plataforma de contenido adulto, OnlyFans. V. C.

Un tercio de los jóvenes ve la venta de contenido sexual digital como una vía lícita de ganar dinero

Un estudio revela la gran cantidad de adolescentes y niños expuestos a las redes, donde se idealizan estas prácticas e invitan a unirse a ellas

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:35

Comenta

Sin buscarlo, es fácil encontrar en redes sociales creadores de contenido que alardean de tener cantidades de dinero que superan las seis cifras en sus ... cuentas corrientes gracias a, hechos tan aparentemente inocuos, como la venta de fotografías de sus pies a través de una plataforma digital en la que se intercambia contenido para adultos. En ellas, unos se exponen y otros pagan por mirar en la clandestinidad. ¿Qué se podrá ganar si, en vez de un puñado de fotos para fetichistas, uno vende intimidad y sexo a través de su pantalla?

