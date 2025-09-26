Tenerife acoge esta semana el encuentro anual de la Junta directiva de Global Humane Society La entidad líder en bienestar animal anuncia durante la gala, celebrada este jueves en el Hotel Botánico, una donación de 25.000 dólares a Loro Parque Fundación para apoyar sus proyectos con orcas

Tenerife se convierte esta semana en el epicentro internacional del bienestar animal al acoger el encuentro anual de la Junta Directiva de Global Humane Society, la organización estadounidense pionera en la certificación y promoción de estándares de bienestar para animales en centros zoológicos, acuarios y reservas de todo el mundo.

El encuentro se está celebrando en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, establecimiento Cinco Estrellas Gran Lujo situado en el Puerto de la Cruz (Tenerife), reconocido internacionalmente por su hospitalidad y premiado en numerosas ocasiones por la excelencia de sus instalaciones y servicios. Destacan sus repetidos galardones como Mejor Hotel Spa de Europa y del Mediterráneo en los Condé Nast Johansens Awards, así como su distinción como uno de los mejores hoteles cinco estrellas de España, que lo convierten en el escenario ideal para albergar eventos de relevancia internacional como este.

Este año, la reunión es particularmente significativa, ya que el equipo de Global Humane Society ha presentado el Plan Humane 2030, su hoja de ruta de cinco años para expandir el alcance y el impacto de la organización en beneficio de los animales en todo el mundo.

Durante la semana, los miembros de la organización y del Grupo Loro Parque han destacado la estrecha relación que une a ambas instituciones. Loro Parque fue el primer zoológico de Europa en obtener la prestigiosa certificación Humane Conservation, que implica auditorías externas anuales para garantizar que los animales viven bajo los más altos estándares de bienestar.

Asimismo, Global Humane otorga cada año en el Capitolio de Washington el Premio Internacional Wolfgang Kiessling por la Conservación de Especies, que reconoce contribuciones extraordinarias a la preservación de la biodiversidad. En su última edición, celebrada hace dos semanas, el galardón fue concedido a la Dra. Kathleen Dudzinski, directora y fundadora del Dolphin Communication Project, por su innovadora investigación comparativa que ha permitido tender puentes entre el comportamiento de cetáceos en la naturaleza y bajo cuidado humano.

Como parte de las actividades de la semana, este jueves se celebró en el Hotel Botánico una gala especial que sirvió no solo como punto culminante del encuentro, sino también como reconocimiento a la trayectoria profesional de Wolfgang Kiessling, presidente y fundador de Grupo Loro Parque, por su compromiso a lo largo de su vida con la conservación y el bienestar animal. Durante la gala, Global Humane Society anunció una donación de 25.000 dólares a Loro Parque Fundación, destinada a respaldar su reconocido programa de investigación y conservación de orcas.

Robin Ganzert, presidenta y CEO de Global Humane Society, destacó en su intervención que «nuestro consejo de administración se ha reunido aquí para reafirmar nuestra misión, una misión basada en el amor, en la compasión y en la firme creencia de que todos los animales merecen ser tratados con dignidad, respeto y cuidado. Qué mejor escenario que Loro Parque, donde esa misión cobra vida cada día.»

«En honor al 88 cumpleaños de Wolfgang Kiessling, es un gran privilegio para nosotros entregar esta donación de 25.000 dólares de Global Humane Society a la Fundación Loro Parque para apoyar su importante programa de orcas. Este regalo es un pequeño reflejo de nuestra admiración y gratitud por el increíble legado que ha construido», añadió Ganzert.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, resaltó la importancia que este encuentro tiene para la ciudad «ya que el Puerto de la Cruz se enorgullece de ser la sede de un evento que reafirma el liderazgo de Tenerife en materia de conservación y bienestar animal. Loro Parque es un embajador de nuestra ciudad y un ejemplo de que turismo y sostenibilidad pueden ir de la mano. Y contar con el Hotel Botánico, uno de los hoteles más prestigiosos de Canarias, es un orgullo para nuestra ciudad.»

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señaló que «la celebración de la Junta Anual de Global Humane en Tenerife es una excelente noticia que proyecta una imagen moderna y responsable de nuestra isla en el mundo. Confirma que vamos por el buen camino en nuestras políticas de bienestar animal y sostenibilidad. Esta visita no solo nos permite aprender de los mejores, sino que también sitúa a Tenerife en el mapa global de los destinos comprometidos con la protección de la fauna y el medio ambiente. Es una alianza estratégica de gran valor.«

Por su parte, Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, expresó su agradecimiento a la organización estadounidense «es un honor recibir a nuestros amigos de Global Humane Society en Tenerife. Esta donación permitirá a Loro Parque Fundación seguir avanzando en sus proyectos de investigación y educación, contribuyendo al conocimiento y la preservación de las orcas para las futuras generaciones.»

Por último, con este encuentro, Tenerife reafirma su posición como destino de referencia para encuentros internacionales, combinando turismo de calidad, sostenibilidad y compromiso con la conservación de la biodiversidad.

