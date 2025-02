Tablas de planchar para estar más cómodos en los botellones

C.P. S. Jueves, 6 de febrero 2025, 08:24 | Actualizado 08:34h. Comenta Compartir

¿Quién ha dicho que los jóvenes no usan la tabla de planchar? En Bélgica no hay nada más que darse un paseo por las calles de muchas de sus ciudades para comprobar que es uno de los utensilios caseros que más se utilizan, aunque no para el fin para el que se crearon.

Varios usuarios en redes sociales compartieron escenas diarias de muchos jóvenes caminando -e incluso montando en bicicleta- con una tabla de planchar a cuestas. Aunque muchos podrían pensar que se trataba de una nueva moda urbana o incluso que se trataba de una campaña publicitaria, el verdadero motivo es que las tablas de planchar se han convertido en el accesorio perfecto para los botellones y reuniones al aire libre.

«Seguro que esto no lo conocías. Una buena costumbre en Bélgica es todo tener una tabla de planchar. No siempre la usarán para planchar. Pero si ves a alguien llevando una tabla de planchar por la calle, sigue, que seguramente vaya a un botellón. La usan como mesa», explicó Álvaro Linares, un usuario de Instagram que compartió un vídeo con varias personas caminando con una tabla de planchar bajo el brazo.

Para los belgas, la tabla de planchar se ha convertido en indispensable para sus encuentros sociales en las calles, ya que es ligera, fácil de transportar y ajustable en altura. Cada vez que se juntan para quedar en un parque o en un festival, sacan la tabla de planchar y solucionan el problema de donde dejar las bebidas y la comida.

Esta idea ha tenido reacciones encontradas en las redes sociales, ya que hay quien critica que se utilicen las tablas de planchar como mesa y quien reconoce el ingenio que han tenido los jóvenes belgas para usarlas como una superficie estable para los eventos callejeros.

El fenómeno en Bélica destaca por su originalidad y por su potencial para convertirse en una tendencia en futuras reuniones al aire libre fuera de las fronteras belgas.

