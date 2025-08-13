'Yo sumo en comunidad', un programa para integrar a personas con discapacidad La iniciativa busca promover las habilidades comunitarias y crear una red de apoyo en el entorno cercano de este colectivo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:57 Comenta Compartir

La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas, Aprosu, dio a conocer este miércoles al viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, el proyecto para la inclusión de personas con discapacidad intelectual 'Yo sumo en comunidad'. La iniciativa busca promover las habilidades comunitarias y crear una red de apoyo en el entorno cercano de este colectivo.

La Consejería de Bienestar Social informa en un comunicado que cedió una ayuda de 40.000 euros al proyecto, en el marco de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF correspondiente a la comunidad autónoma. 'Yo sumo en comunidad' comenzó a andar e l pasado julio y se desarrollará hasta el próximo septiembre.

Candil puso de relieve que este tipo de iniciativas no solo ofrecen una atención especializada a este colectivo, sino que dan «un paso más allá, dotándolo de las competencias y las habilidades necesarias de cara a potenciar su autonomía personal y su vínculo con su entorno social más próximo». Del mismo modo, enfatizó que la apuesta por la integración e inclusión social de las personas con discapacidad «es uno de los objetivos» del departamento.

Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, señaló que esa apuesta por la integración pasa por «la institucionalización de los recursos y acercamiento de las personas con discapacidad a su comunidad».

Carmen Delia Arencibia, directora gerente de Aprosu, puso el foco en que la iniciativa persigue favorecer la comunicación y accesibilidad de las personas con discapacidad intelectual en su entorno social más cercano, «facilitando el proceso de aprendizaje y potenciando su independencia como personas miembros de la sociedad que les rodea».

Temas

Discapacitados