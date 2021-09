Suadu Sene, la miss canaria más internacional

A sus 24 años de edad, Suadu Sene sueña con hacer historia en el certamen Miss Internacional España. Esta joven de Ingenio será la modelo que representará a Canarias en el concurso que tendrá lugar en la isla de Tenerife el próximo día 22, una gran gala en la que participarán 19 mujeres procedentes de todas las comunidades autónomas de España. Ella acude con «mucha ilusión y ganas de hacer historia», determina. Belleza y simpatía le sobra.

Suadu narra que su padre es senegalés y trabajando como marinero llegó a Canarias cuando apenas tenía 20 años. «Le gustó tanto la isla que se quedó aquí y hasta la fecha. Yo nací aquí, me crié aquí y amo a esta tierra, su cultura y sus tradiciones. Es tanto lo que me gusta que llevo desde los tres añitos en la agrupación folclórica Coros y Danzas de Ingenio hasta el punto de que ahora soy una de las monitoras», cuenta apasionada.

De Senegal conserva lo que le ha inculcado su familia paterna y ha ido en dos ocasiones. «Una vez con mi madre para conocer el país de mi padre y a la familia y otra con el grupo de folklore para participar en un festival durante dos semanas. Esa vez también fue inolvidable porque pude enseñarles a mis compañeros de Coros y Danzas mi otra tierra, su cultura y tradiciones».

Ahora, esta joven que estudió Tafad (Técnico Superior en Animación y Actividades Físico Deportivas) trabaja en un proyecto de investigación que trata sobre el patrimonio cultural de Ingenio, pero de forma paralela se prepara a diario para llevar la banda de Miss Internacional Canarias de la mejor forma posible:«Estoy con muchos nervios pero seguridad a la vez, porque quiero llegar y dejar a Canarias en lo más alto», explica. «Es una mezcla entre responsabilidad e ilusión y me motiva mucho el hecho de que sea la primera miss negra que se presenta en un certamen nacional de esta dimensión representando a Canarias».

Desde que se hizo oficial su participación en el certamen que se celebrará en el teatro Guimerá de Santa Cruz como colofón a una semana intensa de concentración en el complejo Los Olivos Beach Resort de Adeje, todo han sido sorpresas:«Es ir por la calle y todo el mundo me pregunta por mi participación en este certamen y me desea suerte. La verdad es que siento el apoyo de mi municipio Ingenio y espero que también sea así con el resto de la gente de Canarias», cuenta.

Orgullosa de sus raíces

Suadu Sene no para de sonreír a la vez que da las «gracias a mis padres por haberme criado en Canarias», exclama. Se siente tan identificada con esta tierra que no cree que deba de ser «chocante que yo me presente como Miss Internacional Canarias y sea de color. Esa cuestión no es para nada relevante y más viniendo de un pueblo canario que siempre se ha distinguido por ser integrador, cosmopolita y amable con el visitante. Estoy orgullosa de ser canaria y de representar a mi tierra», dijo.

Ella empezó a lucir su belleza «desde chiquitita» participando en los desfiles en Moda Calada, que se celebraban en su municipio. «En ese momento yo era más de bailar y de hacer teatro, pero me encantó el hecho de poder desfilar y encima, me llamaron desde una agencia y probé. Poco a poco fui haciendo cosas hasta el punto en el que estoy ahora con la banda de Miss Internacional Canarias. Gracias a la confianza que me dio el presidente de la marca Cres del Olmo, podré cumplir un sueño y luchar por la corona nacional. ¡Es que aún me cuesta creérmelo!», reflexionó.

Cosas del destino

Su participación en Miss Internacional España se dio de forma «casual» ya que todo nació cuando Cres del Olmo contactó con ella «por redes sociales y me planteó la posibilidad de representar a mi tierra en un certamen nacional y la verdad es que no me lo pensé dos veces. Me tiré a la piscina y estoy muy feliz por el paso que di y orgullosa de poder formar parte de este proyecto». Ahora, ya inmersa de lleno en los últimos preparativos antes de partir el día 17 a Tenerife, tuvo tiempo de evaluar «el nivel del resto de chicas participantes y tengo que decir que es muy alto por lo que he podido ir viendo en redes. Pero yo voy a competir con la máxima ilusión. Creo que mi punto débil está a la hora de hablar en público porque me cuesta, pero al final hay que ser una misma y no caer en nerviosismo. En lo que más destaco, creo, es en mi seguridad, las ganas que tengo y la simpatía que transmito. Me encanta sonreír y pasar buenos momentos, algo que es esencia de todos los canarios, ser extrovertidos y disfrutar de la vida».

Suadu no se pone límites y, por qué no, se ve «entre las cinco finalistas. Una tiene que pensar que puede alcanzar el sueño de la corona y sería algo maravilloso», finaliza.