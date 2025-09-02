Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pablo García en una foto de su Instragram. R. C.

«Solo sé que Dios me ha elegido»

El influencer granadino Pablo García abandonará Instagram, su principal vía de ingresos, donde tiene más de 650.000 seguidores, para entrar al seminario; IDEAL ha hablado con él tras anunciar su decisión

Laura Velasco

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025

Dice que es su esencia, que nació para ello; solo le hacía falta tiempo para darse cuenta. Pablo García (Granada, 1990) siempre ha presumido de ... su fe, primero en 'petit comité', luego ante sus más de 650.000 seguidores de Instagram, pero hasta hace unos meses no supo con certeza que su sino era ser sacerdote. En los últimos cuatro años, además de publicar con naturalidad su amor por Dios y la importancia del rezo en su día a día, tan necesario para él como respirar, ha hecho de las redes sociales su modo de vida. Gracias a las campañas publicitarias y a sus trabajos como modelo ha vivido cómodamente y ha viajado por el mundo, pero ahora le toca cerrar esa etapa (y las redes) para embarcarse en un proyecto tan «ilusionante» como diferente: ingresar en el seminario a finales de mes. Así lo anunció el pasado domingo a sus seguidores a través de un vídeo que generó una ola de visualizaciones y comentarios imposible de abarcar: «Sabía que pasaría esto porque a ojos del mundo es muy llamativo, pero estoy tranquilo. Voy a vivir la vida que Dios pensó para mí», explica en una entrevista a esta redacción.

