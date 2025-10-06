Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La psicóloga y ensayista Magali Croset-Calisto, autora de 'No-sex'. Poujois
Magali Croset-Calisto. Sexóloga y ensayista

«El sexo se ha convertido en un objeto más de consumo»

«El uso popular de los juguetes sexuales es una de las mayores revoluciones del siglo XXI»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:05

Comenta

La sexóloga y psicóloga Magali Croset-Calisto indaga en ensayos como 'No sex. Pequeño tratado de asexualidad y abstinencia' (editorial Carpenoctem) o 'Las revoluciones del ... orgasmo' la sexualidad contemporánea, aunque tal vez desde el siglo XVIII sólo haya cambiado la forma de nombrar las relaciones y los fetiches. En su último libro, esta francesa, doctora en Literatura, aborda la cuestión de la asexualidad y sus aristas. «Asexualidad y abstinencia no tienen la misma definición ni representan lo mismo», asegura. «La asexualidad es una orientación sexual, al igual que la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad o la pansexualidad, entre otras. Una persona asexual no siente deseo por nadie, mientras que la abstinencia es una práctica, sea elegida o impuesta».

