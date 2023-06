La pobreza «es más intensa y crónica»: El duro informe de Cáritas

En Canarias la pobreza se ha «intensificado». A juicio del director de Cáritas Diocesana, Gonzalo Marrero, «la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz de Tenerife coincidimos. Hay una intensificación de la pobreza, es más dura, intensa y crónica».

Así lo pone de relieve la memoria de 2022 de la ONG. La institución en la provincia de Las Palmas atendió a 28.487 personas, La cifra representa un 35% menos que el año anterior (51.186 personas), segundo año de la crisis provocada por la pandemia. Pero es un 15% más que en 2019, época de la prepandemia. Por tanto, «¿se ha acabado la pobreza y exclusión severa en 2022 en Las Palmas? No. Hay un incremento de un 15% que son 3.400 personas más», sentenció.

Además, aseguró Marrero este lunes en rueda de prensa, «se consolidan tres perfiles nuevos: el primero, mujeres solas con menores a su cargo, que no solo se consolida sino que aumenta. El segundo el de los trabajadores pobres. Hemos vivido en un país en el que creíamos consolidado el ascensor social. Cuando tenías trabajo y salario podías ascender en la escala social. Pero ahora hay un incremento de personas que trabajan, pero siguen siendo pobres. Y el tercer perfil es el de personas mayores solas y vulnerables. Están abandonadas, sin recursos».

En esta situación, «de incremento del número de personas atendidas y la intensidad de personas pobres que está atendiendo Cáritas está determinando un mayor estrés de atención y de gestión en nuestros trabajadores y voluntarios. Necesitamos un incremento de la financiación de las administraciones públicas y de las personas que donan a Cáritas. Si no hay incremento no podemos llegar a todas las personas tendríamos que establecer líneas rojas. No podemos hacer más de lo que podemos y centrarnos exclusivamente en las personas más pobres y más vulnerables».

Ampliar Gonzalo Marrero (i), José Mazuelos (c) y Caya Suárez. Cober

Por su parte, la secretaria general de Cáritas Diocesana, Caya Suárez, abundó en que «la realidad es que la pobreza severa se incrementa y se agrava. Las tasas estructurales de la pobreza en Canarias no se están atendiendo. La pandemia deja más pobreza y exclusión social porque se ha intensificado y agravado entre las personas que no han logrado superar las crisis».

Suárez aludió a que en estas personas convergen «varias situaciones simultáneamente, como el empleo precario, o estar sin ingresos, dificultades de acceso a una vivienda, escasa protección o cobertura insuficiente de los recursos públicos».

Y alertó de que «la crisis de inflación esta agravando situaciones de pobreza y exclusión social y tiene impacto tanto en las familias como la institución. Hay que atender no solo los gastos del día a día como la alimentación, luz, agua y con la subida de precios no se da cobertura adecuada a las necesidades de las familias que ven mayor deterioro de sus economía y de la salud mental que deriva en aislamiento y soledad y en un incremento de los conflictos y adicciones».

El número de personas que se encuentra en situación de calle también ha aumentado. Si en 2019 Cáritas atendió a 1.440 personas, estas pasaron a 2.585 en 2020, llegó a 4,309 en 2021 y el pasado año fueron 2.378, relató Caya Suárez.

El Obispo de la Diócesis José Mazuelos explicó que la memoria de 2022 se presentaba en Jinámar «y no en el centro de la capital grancanaria» porque un año más han querido «estar donde se desarrolla la acción de Cáritas en las parroquias, junto al voluntariado», y recordó que Jinámar «ha sido uno de los barrios más castigados por el paro, abandonado a una dura realidad social, un bario ignorado e injustamente estigmatizado».