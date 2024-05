La pobreza en Canarias «es más severa y la exclusión social se intensifica»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de mayo 2024, 12:54 | Actualizado 13:06h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«La pobreza en Canarias en 2023 es más severa, la exclusión social se intensifica y se hacen más consistentes perfiles como los trabajadores pobres. Tener trabajo no garantiza dejar la pobreza y la exclusión», afirmó este lunes Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana de Canarias en la presentación de la memoria de la institución.

A su juicio, en las islas se ha «normalizado la pobreza y la exclusión social y un sector de la población cada vez más amplio no percibe las mejoras que se han producido en la economía canaria», añadió.

La mejora económica no llega a todos los colectivos

Los datos globales de la economía canaria señalan que «hemos superado la pandemia y la crisis económica. Pero Cáritas en 2023 atendió a 29.100 personas, un 17,5% más de población que en 2019. Las mejoras en la recuperación de empleo no están impactando de forma directa en la población canaria», añadió Marrero, quien recordó que «las familias monomarentales con menores a su cargo» son uno de los colectivos más amplios entre las familias vulnerables así como «las personas con diversidad funcional» que «cada vez más dificultades para integrarse en la sociedad».

El director de Cáritas puso como ejemplo el lanzamiento de una piedra al agua para explicar que las mejoras evidentes de la economía canaria no están llegando a toda la población. «Ha bajado el paro» a cifras del año 2008. Hay una «mejora de la tasa Arope» aunque «no debemos olvidar el punto rojo que le coloca a Canarias pues el 33% de nuestra población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Hay un incremento en el número de turistas que recibe Canarias, más de un millón mensual, 16 millones en 2023. Y un incremento de los ingresos turísticos con 20.000 millones, lo cual es un salto cualitativo con respecto a 2022. La economía que más ha crecido en Europa es la de España. España es la locomotora de la UE, y dentro de España, Canarias. Pero estos datos positivos que no podemos obviar tienen una segunda cara. La primera que impacta a todos, el incremento del coste de la vida. Donde más ha crecido es en Canarias, 3,8 puntos. Y dentro de eso 9,8 puntos ha crecido el precio de los alimentos. Y Canarias tiene el salario neto más bajo de España, 1.800 euros. Ante esta situación la primera conclusión es que las mejora económicas no llegan a los colectivos vulnerables. El incremento cesta de la compra desde 2019 ha empeorado la situación de las familias pobres y vulnerables. Y el incremento del coste vivienda y los gastos asociados sigue creciendo sin cesar», expuso Marrero.

9.476 hogares atendidos

Cáritas Diocesana de Canarias atendió el pasado año a 9.476 hogares, lo que representa, dijo la secretaria general de la entidad, Caya Suárez, a 29.100 personas. «La pobreza es más severa y deja una huella más profunda por las situaciones complejas. Aumentan las adicciones, la exclusión residencial por la falta de acceso a una vivienda, el deterioro de la salud mental y física de las personas en vulnerabilidad. Creemos que es consecuencia de la cronificación de la pobreza en Canarias, la pobreza estructural se alarga en el tiempo y cada vez es más compleja lo que les impide salir de la espiral de la pobreza», advirtió Suárez.

La pobreza «es como entrar en un laberinto y no encuentran salida. Una familia con menores a cargo no tiene oportunidad de vida para esos menores, la pobreza pasa de padres a hijos, de generación en generación», añadió Suárez. Por eso Cáritas considera que hay que «atender a todas las dimensiones de la vida de las personas». La entidad incrementó un 20% sus intervenciones el pasado año «en comparación con el 6% de incremento de 2022». Eso es «un dato que señala la complejidad de los hogares en Canarias: Ausencia de empleo, problemas de salud, adicciones o falta de acceso vivienda y se da en la misma familia. Es la espiral de la pobreza en Canarias», reiteró.

El problema de la vivienda

Caya Suárez explicó que el principal condicionante de exclusión social para las familias canarias es la vivienda. El 33% de los hogares atendidos no es titular de su casa. Desde el área de Vivienda se atendió de forma directa a 1.916 personas en 2023 y 208 representan a familias en exclusión residencial, en riesgo de pérdida de su vivienda o ya sin ella. Y destacó que el rostro de las personas atendidas «sigue siendo de mujer en un 59%, un 47% tienen entre 40 y 59 años, el 53% es de nacionalidad española, un 45% son familias con menores a cargo, están en desempleo un 69% y el 45% no tiene ningún tipo de ingreso».

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Canarias y presidente de Cáritas, José Mazuelos, puso en valor el lugar elegido para la presentación de la memoria, la parroquia de la Virgen de la Vega, en el barrio de San José de la capital grancanaria. Y señaló que a pesar de las cifras «hay motivos de esperanza en un mundo, como dice el papa Francisco, donde rige el individualismo radical».

En su opinión, hay que «dar una solución al problema habitacional, lo que no esta reñido con el turismo», e invitó a los gobernantes a «ponerse la pilas».