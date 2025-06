Isabel Mena: «Tenemos a bebés en centros desde el día que nacieron; les estamos fallando»

T. ARTILES Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 9 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, aborda en esta entrevista la situación de los niños y niñas de las islas en desamparo y tutelados por el Gobierno canario, especialmente de los bebés, que crecen en centros prácticamente desde que nacen en lugar de en familias de acogida, como obliga la ley.

La política socialista asegura que «es el problema más urgente que tiene Canarias» e insta al Gobierno canario a activar campañas para lograr hogares acogentes para estos pequeños.

-La situación de los bebés que crecen en centros en lugar de estar con familias de acogida ha sido abordada en los últimos plenos del Cabildo. ¿Por qué es un problema tan urgente?

-Para mí es el más urgente que tiene Canarias en estos momentos. Es un problema que debería preocuparnos a todos como sociedad porque tenemos a bebés en centros de protección institucionalizados desde el día que nacieron, y aunque en estos centros que gestionamos los cabildos cubrimos sus necesidades básicas y los cuidados, no podemos darles el apego que solo puede darle su figura cuidadora principal.

Hablamos de bebés que cada ocho horas cambian de manos y por tanto hay proyectos de vida truncados, niños que van a crecer sin las necesidades emocionales cubiertas y serán adultos con problemas de salud mental y con un proyecto de vida que no será como el resto. Y en este momento el Gobierno de Canarias está privando del derecho a crecer en una familia a muchos niños.

-¿Solo responsabiliza al Gobierno de que no haya familias de acogida? ¿No cree que la sociedad en general mira ahora más para otro lado?

-Obviamente la sociedad se ha vuelto mucho más individualista, pero siempre que el Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento, a través de los medios, a través de campañas informativas, los listados de familias de acogida se han llenado. Hemos sido ejemplo nacional en el programa de familias de acogida. Si lo hemos sido hasta hace muy poquito tiempo, ¿por qué no lo somos ahora? Pues probablemente porque no hay esas campañas de sensibilización ciudadana, no hay esos llamamientos para que las personas que quieren acoger a estos niños y niñas se apunten en el Gobierno de Canarias.

Y luego nos estamos encontrando con la situación de la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias, en la que los trabajadores denuncian un colapso, lo que genera una burocracia interminable para quien quiere dar ese paso.

-El Gobierno canario sostiene que se encontró con el servicio de acogida desmantelado.

-Lo que puedo decir es que en el anterior mandato también era consejera en el Cabildo de Gran Canaria y esto no ocurría. Tenemos en este momento en Gran Canaria 35 niños pequeños, bebés, y Tenerife tiene 32. Probablemente en el archipiélago lleguemos al centenar de niños menores de 6 años que están en los centros, y esto no pasaba antes.

- Cuando se habla de estos menores con familias a las que se le ha retirado la tutela se mezcla con la situación de los menores migrantes no acompañados...

-No puede ser que en esta legislatura 5.000 niños y niñas migrantes se hayan convertido en la excusa para todos los problemas sociales que tiene Canarias, paralas listas de espera de dependencia, las de discapacidad o de que los bebés estén entrando en centros de menores porque no hay familias de acogida.

El servicio de Infancia y Familia si se tiene que reforzar, como en otras ocasiones se ha reforzado el de dependencia, está plenamente justificado porque, repito, estamos truncando el proyecto vital de muchos niños y niñas de Canarias. Y no quiero restarle importancia a esos 5.000 niños y niñas extranjeros que está atendiendo el Gobierno de Canarias porque creo que es importante que también como sociedad veamos la labor que se está haciendo para darles acogida. Pero esta situación no puede ser la excusa para justificar todo lo que ocurre y mucho menos de lo que ocurre desde hace años.

-¿Qué pueden hacer ustedes para aportar una solución?

-Nosotros estaremos dispuestos desde el Cabildo de Gran Canaria a trabajar conjuntamente con el Gobierno de Canarias. Queremos solucionar este drama, colaborar para que esos niños tengan un proyecto de vida real y salgan tanto en familias acogentes como en un procedimiento de adopción lo más urgente posible. Tenemos la mano tendida. Pero la competencia es del Gobierno de Canarias y son ellos quienes tendrán que decirnos a los cabildos cómo ayudarlos y apoyarlos.

-Es un problema que no se ve.

-La mayoría de la ciudadanía en Canarias no sabe que este problema existe, probablemente se está enterando ahora de que hay bebés viviendo en hogares de protección. Cuando los problemas institucionales se convierten en problemas sociales es porque siempre hay alguien que da la voz de alarma, que pone su cara y que defiende causas que son justas. Pero estos niños y niñas son los más vulnerables que tenemos en Canarias. No tienen voz, solo tienen a la administración pública y si le falla, en este caso el Gobierno de Canarias, le estamos fallando todos como sociedad.

- ¿Qué diría a las familias para que se animaran a acoger?

-Canarias ha sido siempre una sociedad solidaria y acoger a un niño en nuestro hogar es un acto altruista donde le garantizamos que tengan una vida mejor, un buen desarrollo psicosocial en el futuro y que sean niños felices, que vivan en el calor de una familia. Es un gesto que cambia una vida entera.

-Mencionaba antes problemas sociales como la lista de espera de la dependencia. ¿No es un fracaso de todas las administraciones que en Canarias hayan muerto desde que se aprobara la ley más de 25.000 personas esperando?

-Es un fracaso obviamente del sistema de dependencia, que en Canarias nació mal porque había un Gobierno canario que no creía en la ley y no hemos conseguido después de aquel inicio fatídico encauzar soluciones que den una respuesta efectiva a la ciudadanía y somos la última comunidad autónoma en dependencia. Ha habido momentos en los que hemos mejorado, como en el mandato pasado o en la etapa de Patricia Hernández, cuando los datos de dependencia mejoraron notablemente. Por lo tanto sí hay soluciones, pero hay que querer llevarlas a la práctica.

-Los cabildos también intervienen en dependencia.

-Los cabildos han tenido parte de responsabilidad histórica porque tienen que poner en marcha los servicios, pero después de que el Gobierno de Canarias haga su parte del trabajo, que es otorgar la dependencia, atender a esas personas.

Es verdad que durante mucho tiempo hemos tenido pocos servicios para las necesidades de la ciudadanía, pero ahora creo que por ejemplo en el Cabildo de Gran Canaria deberíamos sentirnos orgullosos, en los últimos años hemos pasado a atender a 4.000 personas, a atender a 8.000, hemos duplicado los servicios que teníamos en marcha, hemos duplicado plazas de residencia, centros de día, hemos construido nuevos edificios, hemos puesto en marcha nuevos servicios como los de promoción a la autonomía personal y los servicios de ayuda a domicilio, y creo que estamos en la senda de ponernos en el buen camino.