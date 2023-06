Discapacidad: sin personal y con más de 9.800 expedientes a la espera

La plantilla de la Dirección General de Discapacidad en Gran Canaria se concentró este martes para dar a conocer la «situación límite» e «insostenible» en la que se encuentra el servicio. Falta de personal, listas de espera de dos años y más de 9.800 expedientes por tramitar. Así lo explicó la delegada de Intersindical, Yolanda Cívicos.

«Hay escasez de personal lo que provoca una sobrecarga de trabajo, las listas de espera no menguan y se está precarizando cada vez más el servicio, la calidad del mismo no es la idónea», dijo Cívicos.

Duplicar la plantilla

Según sus estimaciones, el servicio cuenta ahora con medio centenar de personas, «pero habría que duplicar o triplicar» la plantilla para sacar adelante los expedientes que afectan «a personas con discapacidad, a menores que deberían tener una atención más inmediata para que el día de mañana pudieran no estar en el sistema de dependencia. Todo esto está afectando y precarizando el servicio de atención temprana», abundó. De hecho este último, aseguró, se está «externalizando» hacia el tercer sector.

Un jefe al que no ven desde hace dos años

Cívicos señaló, además, que la unidad de Las Palmas tiene «un jefe de servicio desde hace dos años al cual no le han visto siquiera la cara», en referencia a Miguel Fernández. También señala que «ahora mismo está en marcha una evaluación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, también por la sobrecarga emocional. Hay compañeros pidiendo traslado. En un momento dado se trabajaba con dos decretos a la vez, la plantilla pedía aclaraciones y no las obtenía. Se está trabajando con un nuevo aplicativo y no se ha dado formación. El equipo de atención temprana tenía siete trabajadores y ahora cuatro. Las bajas por jubilación no se reponen y hay casos de acoso.

Esta situación, abundó, es «insostenible», por eso no descartan más acciones y le piden al nuevo Gobierno que «se siente con los trabajadores, solo queremos que escuchen para una correcta planificación».